Marche verso il termovalorizzatore. Fano e Tavullia tra i luoghi in pole

Anche le Marche potrebbero accogliere la costruzione di un termovalorizzatore. Secondo quanto prefigurato, attualmente, nel Piano regionale dei rifiuti – legge non ancora approvata – i comprensori di Fano e Tavullia potrebbero essere tra le destinazioni individuate, oltre all’alternativa di Corinaldo. Con le elezioni regionali che avanzano la questione è di quelle che “scottano“. "La scelta è così controversa che la Giunta regionale vuole evitare di affrontare l’argomento della localizzazione dell’impianto – conferma la consigliera regionale Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione –. Attualmente la bozza del Piano ha individuato, prioritariamente, in una zona compresa tra Fano e Tavullia o Corinaldo la realizzazione di un impianto di termovalorizzatore".

Per quanti fossero interessati ad approfondire l’argomento i pentastellati offrono l’occasione giusta. "Oggi alle ore 11 – conferma il consigliere comunale M5S, Lorenzo Lugli – nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, si terrà l’evento pubblico “Inceneritori: un modello di sviluppo insostenibile”. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione di Legambiente Marche. L’iniziativa nasce per accendere i riflettori sui rischi ambientali, sanitari ed economici legati agli inceneritori e per promuovere soluzioni alternative basate sull’economia circolare. L’evento – aperto al pubblico – vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e attivisti. Ci saranno gli onorevoli Giorgio Fede e Ilaria Fontana (vicepresidente M5S). Ruggeri affronterà le politiche regionali, mentre Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche presenterà dati sull’impatto ambientale". Ruggeri ha letto, per intero l’attuale versione del Piano dei rifiuti. "Questo dovrebbe essere votato dal consiglio regionale in primavera – dice Ruggeri –, ad oggi è stato approvato dalla giunta Acquaroli. Il documento prevede un termovalorizzatore da realizzarsi nelle Marche da 370.000 tonnellate annue. Di fatto si tratta di un inceneritore accoppiato ad una turbina a vapore per recuperare energia elettrica dal calore dalla combustione dei rifiuti.

Il costo è stimato in circa 400 milioni di euro il cui onere di ammortamento andrebbe interamente a carico della Tari che pagano cittadini e imprese. La destra parla poco di questa questione perché la campagna elettorale è già iniziata ed il tema è molto scivoloso. A noi invece pare necessario puntare i riflettori sulla questione e abbiamo invitato illustri relatori affinché spieghino ai cittadini quali sono i rischi di impianti di questo tipo e soprattutto quali le soluzioni concrete per non dovervi ricorrere".