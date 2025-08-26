Marche Vive e il progetto “One Health“

Il Montefeltro sarà protagonista della presentazione della lista civica Progetto Marche Vive sabato alle 17 al teatro Battelli di Macerata Feltria. La lista civica sostiene il candidato governatore Matteo Ricci e quella di Macerata sarà l’occasione per presentare tutti i candidati a livello regionale e portare degli interventi sul tema della sanità One Health nelle aree interne.

"In programma ci saranno anche interventi sulle aree interne – spiega il candidato “di casa“ Andrea Sartori – con Paola Cassarani che parlerà di medicina one health, con Michele Caporossi sulla sanità, con Heidi Morotti sui temi ambientali e tanti altri spunti per spiegare il punto di vista e il programma di questa lista. È prevista la presenza anche di Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi di Roma, e fondatore del Movimento Civici Italia, a dimostrazione dell’importanza della nostra lista civico, non solo con una visione limitata alle regionali ma anche in vista delle elezioni politiche. È molto importante inoltre che un incontro di questa caratura si faccia a Macerata Feltria, come simbolo dell’area interna del Foglia e come punto baricentrico del Montefeltro".

Durante il pomeriggio è prevista anche la presenza e l’intervento di Matteo Ricci. Una importante occasione di visibilità e di relazione questa anche per i candidati del nostro entroterra che hanno aderito a questa lista civica come Barbara Cottini e Brenno Trufelli, oltre al maceratino Andrea Sartori.

Andrea Angelini