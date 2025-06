Marchionni (centrodestra): "Il Comune ha pagato 162mila euro all’Aspes per il Supplementare"

Il "Benelli"? Una telenovela. Lo scrive Giulia Marchionni, consigliera comunale di Centrodestra che spiega: "Spero che la città non si sia dimenticata di quando nel giugno 2023 il sindaco Ricci annunciava la permuta tra l’ex tribuna Prato e l’area del supplementare del Benelli con Aspes vendendola come “un’operazione virtuosa a 360gradi” che avrebbe permesso al Benelli “nuova vita”: ci disse che quella era “una via d’uscita per il Comune per migliorare lo stadio e l’occasione per Aspes di sfruttare un’edificazione altrimenti impossibile”".

Per Marchionni "un’operazione a scatola chiusa, senza alcun senso commerciale con la permuta di due aree su cui nessuno avrebbe mai costruito: ricordo bene anche quando chiesi a Pozzi di rinviare la delibera in Consiglio Comunale per avere una perizia sulle aree oggetto di permuta per essere sicuri dei valori. Ricordo che per acquisire il supplementare da Aspes il Comune di Pesaro ha speso almeno 167.200,00 (pari al valore dell’iva da versare a seguito della permuta): un bluff che ci è costato molto caro!"

"E’ evidente – continua la Consigliera – che quell’operazione altro non fosse che un tentativo, mal riuscito, di tenere buoni tifosi e società che da anni chiedono uno stadio dignitoso: d’altro canto, cosa avremmo potuto aspettarci dagli stessi amministratori che hanno portato la città di Pesaro a spendere oltre 10 milioni di euro per riqualificare n palazzetto dello sport che non ospiterà più eventi sportivi? Credo sia giunto il momento di iniziare a ragionare seriamente a cosa fare nel prossimo futuro: segnalo al sindaco che l’11 aprile scorso è uscito un bando del ministero dello sport per favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali".