Marcia anti discarica a Petriano: Vescovo Salvucci in prima fila: "Stop all'inquinamento"

PETRIANO (Pesaro e Urbino)

Si sono messi in marcia ieri pomeriggio in quattrocento, sotto un sole che picchiava a martello. Quattro chilometri di camminata, sudati dopo cento metri ma felici, spavaldi, urlanti, guidati dal vescovo Sandro Salvucci, cappellino bianco, un sorriso perenne, l’ospite più importante della manifestazione seppur non mancasse un altro protagonista, l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi, di Forza Italia, altro contrario al progetto. "No alla discarica" era lo slogan ricorrente contro il piano messo a punto da una società privata di San Marino alleata di Marche Multiservizi, multiutility a maggioranza pubblica, per realizzare una mega discarica da 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali nelle colline vicino a Urbino, dove nel 2009 Dustin Hoffman girò lo spot sulle Marche Infinite. Da lì la protesta della gente fino alla camminata di ieri con striscioni come "Non vogliamo essere la pattumiera d’Italia", "No alla discarica", "Difendiamo la natura". Qualcuno ha cantato, altri hanno raccontato, tante le risate, c’è chi l’ha paragonata alla marcia degli Alleati che risalivano la collina di Riceci per andare verso la linea Gotica. In mezzo, vestito scuro, col primo bottone della camicia aperto, la croce e il colletto bianco libero di andare e venire, c’era il vescovo di Pesaro e Urbino, Sandro Salvucci, che ha salutato tante mani sapendo di essere riconosciuto come un religioso che conduce le battaglie sull’altare ma anche in strada, meglio se polverosa come quella di Riceci. "Sono meravigliato della meraviglia della gente nel vedermi – ha detto –, ma sarò sempre dalla loro parte. Magari non dovrei essere io a dire certe cose, o qui per protestare contro la discarica. Dovrebbe esserci chi rappresenta queste persone, ma non li vedo, eccetto qualcuno".

"Quando mi hanno parlato di questa vicenda – ha continuato il vescovo –, ho pensato subito che una discarica è qualcosa di arcaico, obsoleto, un segno di quella stagione dell’inquinamento senza freni da cui dobbiamo fuggire per il bene delle prossime generazioni. Non possiamo continuare a inquinare e nascondere i rifiuti sotto terra, basta. In Svizzera, vent’anni fa, ogni famiglia che produceva umido dopo un pasto lo trasformava in compostaggio. Non dico di farlo anche noi nei terrazzi dei condomini, ma differenziamo il più possibile per ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato. Essere qui oggi con tanta gente non vuole dire solo no alla discarica, ma anche sì a un radicale cambiamento di rotta dei nostri comportamenti. Rendiamoci conto che dobbiamo lasciare un mondo sostenibile ai nostri ragazzi e bambini, sforziamoci di cambiare dalle piccole cose, come il consumo dell’acqua. Basta sprechi, e difendiamo questa natura meravigliosa che vedo intorno come poche altre. Io ci sarò sempre per preservare questo spettacolo naturale, contro chiunque lo possa mettere a rischio per propri interessi. La politica deve pianificare, decidere, valutare ciò che serve veramente alla collettività e regolare il territorio". E l’assessore Aguzzi che gli camminava dietro: "Parole giuste". "La Provincia, e non certo la Regione, non ha pianificato nulla – ha detto –, lasciando campo aperto a chi intendeva arricchirsi ai danni dei cittadini".