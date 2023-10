Il vescovo di Pesaro guida la marea anti discarica: oltre 400 in marcia

Riceci (Petriano), 14 ottobre 2023 – Una camminata di 4 chilometri con 30 gradi all’ombra per dire no alla discarica di Riceci che intenderebbe realizzare Marche Multiservizi. A guidare oggi la marcia non è stata un'associazione ambientalista o dei politici ma il vescovo di Pesaro e Urbino monsignor Sandro Salvucci, cappellino bianco in testa, vestito di scuro, camicia col primo bottone aperto, che ha abbracciato la causa di bloccare la realizzazione della discarica da 5 milioni di metri cubi, i cui ideatori hanno già acquistato il terreno utile per la sua costruzione.

La pratica autorizzatoria è ferma in Provincia dopo la spaccatura del Cda di Marche Multiservizi, con la parte pubblica che non la vuole più sull’onda delle proteste dopo averla approvata. Ma oggi il vescovo si è «meravigliato della meraviglia delle persone» nel vederlo sfilare insieme all’associazione DiversaMente che ha organizzato la manifestazione: "Vanno cambiate le abitudini delle persone - ha detto - non si può gettare un rifiuto senza pensare. Facciamo raccolta differenziata, iniziamo a difendere la nostra natura, le discariche non sono una risposta ma al contrario ci fanno tornare indietro, nell’era arcaica. Io sono qui per cambiare mentalità e costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi”.

Al corteo laico seppur guidato da un monsignore c’era anche l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi: "Esserci significa dire no ad un progetto impossibile che serviva solo a far arricchire Marche Multiservizi e i suoi soci. Il vescovo Salvucci, che ha dimostrato sensibilità non comune, ha capito che era tempo di agire per impedire lo scempio”. Andrea Torcoletti, presidente della associazione DiversaMente ha detto: “Siamo ammirati dalla forza del nostro vescovo, ci ha dato forza, coraggio per continuare a chiedere che il progetto venga ritirato subito senza attendere l’esito di piani b o delle conferenze dei servizi. Non è pensabile che il progetto continui il suo iter, il cda di parte pubblica di Mms deve uscire dall’ambiguità e dire basta a questa commedia già dal prossimo cda, ci sia un’assunzione di responsabilità per la prima volta e si sbarri la strada ad Aurora srl che ancora invia camion e ruspe a fare carotaggi su queste colline». Poi la messa alla cappella della Madonna dei Sodi, col coro del Gallo, con centinaia di fedeli dalle scarpe impolverate ma dagli occhi felici.