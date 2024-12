Marcia della Pace. Appuntamento al 31: tre tappe, fino al ristoro fissato per le 22

La perseveranza è una virtù che impegna i cattolici a lottare per il bene non lasciandosi abbattere dagli ostacoli. E’ per questo che, nonostante il male presente nel mondo, anche per 2024 e per il 57° anno di fila, viene organizzata la Marcia Nazionale per la Pace con un tema scelto da Papa Francesco per la Giornata della Pace che, istituita da Paolo VI, cadrà il 1° gennaio prossimo: "Rimetti a noi i nostri debiti; concedici la Tua Pace". Grazie a un Comitato locale composto dall’arcidiocesi di Pesaro e dalle rappresentanze locali di Pax Christi, Caritas, Azione Cattolica, Agesci, Movimento dei Focolari, Centro Sociale Volontariato e altre associazioni cattoliche, a Pesaro la Marcia si svolgerà il prossimo 31 dicembre. La Marcia inizierà alle 15,30 per concludersi alle 22 con il "ristoro", roba semplice, anche portata da casa, con la raccomandazione di non creare rifiuti. Il ritrovo è all’anfiteatro del Parco Miralfiore da dove inizierà il cammino che prevede tre tappe: alle ore 17 quella del Perdono al monumento della Resistenza; alle 18,10, quella del Debito, nella chiesa del Porto; alle 19,40 quella Disarmo alla Palla di Pomodoro; alle 20,30 arrivo in duomo, alle 21 messa presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci e alle 22 la chiusura con il ristoro. C’è dunque tempo anche per il cenone di mezzanotte. In ogni sosta sono previsti interventi e testimonianze mirate sui tre temi di ciascuna fermata che sono stati individuati e proposti anch’essi da Papa Francesco. La marcia è stata presentata in arcidiocesi, presenti (foto) il vicario generale don Marco Di Giorgio e i rappresentanti delle varie associazioni, è stata realizzata anche una bella locandina ed pure un apposito logo. Tutte le offerte c andranno per la ristrutturazione dell’asilo Madre Caterina Troiani nel campo profughi di Aida a Betlemme. Info e prenotazioni: https://www.arcidiocesipesaro.it/marcia-per-la-pace/