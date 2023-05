Marciapiedi come campi minati Zona mare, dove la buca è arcaica

Non è mai semplice attirare sempre più turisti a Pesaro, ma un sistema certo per farli ripartire in fretta è lasciare i marciapiedi della zona mare in condizioni drammatiche. Buche, pezze d’asfalto, sassi, cordoli spezzati, nessuna manutenzione, abbandono. Le foto che pubblichiamo parlano da sole di quanto sia al limite la situazione. Non è un caso che la gente possa cadere per le buche e non serve molto, visto lo stato dei fatti, aver attivato il numero di whatsapp per segnalare le buche. Il cittadino può anche chiamare ma poi non cambia niente.

Per cercare di capire se ci sarà mai un miglioramento dei marciapiedi,abbiamo chiamato l’assessore al fare Riccardo Pozzi, il quale annuncia una soluzione al problema in tempi rapidi: "Quest’anno abbiamo previsto diverse risorse per le manutenzioni dei marciapiedi, in particolare proprio in zona mare. Complessivamente ci sono 3,2 milioni di euro da destinare alle asfaltature. Il primo milione è prossimo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto (gara già espletata) e ed è previsto l’avvio entro la fine di questo mese. Nell’ultima variazione di bilancio sono stati stanziati altri 2,2 milioni di euro per manutenzioni strade e marciapiedi e abbiamo cercato di dare priorità agli assi principali più dissestati. Tra le scelte che abbiamo fatto c è proprio quella di fare un’operazione straordinaria sui marciapiedi in zona mare impegnando subito quasi 200mila euro. Sono risorse significative che serviranno a dare una risposta importante sebbene non si riuscirà ad arrivare dappertutto rispetto alle tante richieste".

Continua l’assessore: "In alcune vie abbiamo già iniziato a fare un piano di intervento assieme ad Aspes che preveda la sostituzione di alcune piante che hanno radici importanti e che rischiano di rendere vani gli sforzi che stiamo facendo per l’asfaltatura". In pratica, è la presenza degli alberi a sollevare spesso il manto stradale a causa delle ramificazione delle radici rendendo problematica la manutenzione dei marciapiedi. Eppure non basta.

ro.da.