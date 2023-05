Marciapiedi salva-pedoni, S. Costanzo respira

Il Comune di San Costanzo, grazie all’approvazione del rendiconto 2022 e alla disponibilità immediata di quasi un milione di euro provenienti dall’avanzo di amministrazione, può mettere subito in campo importanti lavori pubblici, che riguarderanno in primo luogo la sicurezza della circolazione stradale, attraverso la realizzazione di nuovi marciapiedi in tratti attualmente sprovvisti, asfaltature e manutenzioni straordinarie. Ad evidenziare queste ottime notizie è il vicesindaco e assessore al Bilancio, Omar Ciani: "Il risultato d’amministrazione che scaturisce dal bilancio consuntivo approvato nell’ultima seduta consiliare, evidenzia un avanzo di 2milioni e 600mila euro, il quale, al netto di accantonamenti per fondi e riserve, genera una disponibilità immediata di 969mila euro, che cristallizza una gestione sana e oculata dell’Ente e, soprattutto, che permetterà alla giunta di realizzare numerosi progetti nei prossimi mesi". E cioè: "Prioritario è l’intervento in tema di viabilità e sicurezza sia per i conducenti dei mezzi che per i pedoni. Per questo, abbiamo in programma la realizzazione di due nuovi importanti tratti di marciapiedi, lungo segmenti stradali che ne sono attualmente sprovvisti. Il primo tratto sul quale interverremo è quello nella frazione di Cerasa, nei circa 500 metri che vanno dal paese alla località Croce, all’altezza del bivio per Caminate di Fano. Al riguardo è già partita la fase di progettazione e si stima un impegno che supererà i 200mila euro. L’auspicio è che i lavori partano entro l’anno". Sempre in ambito di marciapiedi, Ciani aggiunge: "Il secondo passaggio pedonale che vogliamo realizzare è lungo Strada Mondolfo. Un lavoro per il quale siamo in parola con la Provincia, che comparteciperà alle spese. Qui si tratta di un segmento di circa 400 metri".

In materia di asfalti, il vicesindaco precisa: "Interverremo prima di tutto sulle strade comunali più ammalorate e faremo manutenzioni straordinarie su edifici pubblici e cimiteri. Siamo molto soddisfatti – conclude l’assessore – della solidità del bilancio comunale, che ci consentirà di rendere ancora più accogliente e attrattivo il nostro comune".

Sandro Franceschetti