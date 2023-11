Marco Beci, un uomo buono ucciso a Nassyria

‘A 20 anni dalla strage, ricordiamo Marco Beci’. E’ il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Pergola per domani (domenica) dalle 17,30 nella sala consiliare. La finalità dell’incontro, aperto alla cittadinanza, è proporre un focus sulla figura del funzionario della cooperazione internazionale Beci, originario della città dei Bronzi, rimasto ucciso nell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003 che costò la vita anche a 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e al regista Stefano Rolla.

All’evento parteciperanno il prefetto Emanuela Saveria Greco; il sindaco Simona Guidarelli; l’esponente dell’esecutivo nazionale Carlo Batori; sindaci, consiglieri e assessori regionali del territorio; il giornalista Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana; l’ex funzionario dell’Onu Andrea Angeli; il docente universitario Sergio Belardinelli; il generale dell’Esercito Claudio Brunetto; il generale dei carabinieri Tito Baldo Honorati; Gabriele Santini dell’Anc; il comandante della stazione dell’Arma di Pergola Stefano Di Summa; il colonnello dei carabinieri Gianluigi Cirtoli; e il capitano della Compagnia di Fano Maximiliano Papale.

Accanto a queste autorità ci saranno la moglie di Marco Beci, Carla Baronciani e i suoi tre figli Carla, Vittoria e Giacomo. Il loro papà voleva aprire un ufficio a Nassiriya per conto della Farnesina al fine di realizzare un ospedale e un acquedotto. Non ne ha avuto il tempo. Marco aveva già lavorato in scenario di guerra, sia in Africa che nei Balcani. Mondavio ha appena inaugurato un piazzale a Beci e agli altri caduti di Nassiryia.

s.fr.