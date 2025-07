Marco Domenicucci ai saluti. Si chiude un’era in Provincia

Si chiude un’era in via Gramsci: saluta Marco Domenicucci, dal 1992 in Provincia e dal 2009 direttore generale e memoria storica dell’ente, al traguardo della pensione e festeggiato ieri mattina da tutti i dipendenti nella sala Adele Bei. Arrivato in via Gramsci dopo sette anni al Comune di Montelabbate, ha ricoperto nella sua carriera una lunga serie di ruoli manageriali. "Una figura di riferimento per tutti – ha evidenziato il presidente Giuseppe Paolini – che ha condotto con competenza e passione la struttura tecnica attraversando tutte le stagioni dell’ente". Presenti anche gli ex presidenti Palmiro Ucchielli e Matteo Ricci, che hanno messo in evidenza "il senso di appartenenza, le doti di equilibrio, leadership e l’amore per la Provincia" di una figura che ha vissuto anche l’epoca di Vito Rosaspina e Umberto Bernardini. "E’ stata una esperienza indelebile - ha detto Domenicucci – dove abbiamo sempre puntato all’innovazione e semplificazione dei procedimenti, credendo nel valore del nostro servizio verso la collettività. E’ una grande emozione per me e abbraccio tutti i dipendenti con stima e riconoscenza". Tanti gli incarichi ricoperti negli anni, sua inoltre la responsabilità di una serie di progetti innovativi, sviluppati in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, che hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale diventando esempi di buone prassi:

Il presidente Paolini ha conferito con decreto le funzioni di direttore generale dell’ente a Michele Cancellieri, attuale segretario generale, fino alla sua scadenza del mandato amministrativo. La scelta "in virtù dell’esperienza e professionalità dimostrata e dei risultati conseguiti dal 2019, nel periodo di svolgimento del ruolo di segretario generale in convenzione con il Comune di Urbino e di Tavullia". Cancellieri manterrà quindi il ruolo di segretario generale aggiungendo le funzioni di direttore generale.