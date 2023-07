Marco Ferradini ospite sul palco di ‘SaltaRua’

Sarà Marco Ferradini, insieme alla ‘Dino Gnassi Band’, il grande ospite della 21esima edizione di ‘SaltaRua’, in programma per questa sera. Uno degli appuntamenti legati alle sette note più belli e coinvolgenti dell’entroterra, organizzato dalla Pro Loco di Saltara col patrocinio del Comune di Colli al Metauro e della Regione Marche, che si sviluppa nelle vie e nelle piazze del suggestivo centro storico. Il via della kermesse alle 19,30 con la proposta ‘Percorsi e luoghi’ (esposizioni di artisti sotto i mercati coperti). Poi, dalle 20,45 spazio alla musica, con l’inizio in contemporanea in tre diverse location (la scalinata delle mura, nei giardini del castello e nel terrazzino sulle mura) di altrettanti concerti; quelli dei ‘Pennabilli Social Club’, di Frank Silvera e di Sara Calvanelli. Alle 22 circa, infine, in piazza Garibaldi, l’esibizione di Ferradini e la formazione ‘Dino Gnassi Band’. Nei giorni scorsi i manifesti della serata indicavano come protagonista principale Fiordaliso, ma la cantautrice piacentina ha dovuto rinunciare per motivi di salute e la Pro Loco saltarese è stata brava a sostituirla con un artista apprezzato qual è Marco Ferradini, che proporrà il meglio del suo repertorio, compreso, naturalmente, il brano ‘Teorema’, "una vera pietra miliare della musica italiana, cantata anche da Mina e Ivana Spagna e tradotta in diverse lingue del mondo". L’ingresso è gratuito e dalle 19,30 saranno funzionanti stand gastronomici con alcune specialità tipiche del territorio.

s.fr.