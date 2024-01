Marco Gallizioli e le virtù teologali

Domani alle ore 17,30 nella sala conferenze di Palazzo Ciacchi, in via Cattaneo, nell’ambito delle attività dell’Università dell’Età Libera, avrà inizio il seminario di Marco Gallizioli “Interrogarsi sulle virtù“. Secondo la tradizione cristiana ispirata alla Prima lettera di San Paolo ai Corinzi, tre sono le somme virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Sono le tre “cose“ che, per l’Apostolo, rimangono oltre ogni effimera apparenza e che attribuiscono autenticità all’esperienza umana. Ampliando lo sguardo e uscendo da una prospettiva solamente confessionale, è oggi più che mai importante domandarsi in cosa l’umanità contemporanea abbia davvero fede, in cosa realmente speri, chi, come e quanto sia in grado di amare.

Ingresso libero.

l. d.