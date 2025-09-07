Marco Lanzi: "La mia battaglia per i giovani"

Una immagine spiega più di mille parole. Vale per la fotografia scattata ieri alla presentazione della candidatura di Marco Lanzi alle regionali nella lista civica “Marchigiani per Acquaroli“. Nella foto ci sono lui, sorridente, tra tre universitari in corsa per la magistrale, un giovane laureato in giurisprudenza che sta facendo pratica da avvocato ed Elena Fabbri, presidente dell’associazione “Gens Nova“ che tutela donne e minorenni in condizioni di fragilità.

"Sorrido – dice Lanzi, già candidato sindaco di Pesaro per la coalizione di centrodestra alle ultime amministrative – perché amo dedicare il mio impegno politico verso i giovani e verso chi dirotta il proprio civismo nelle attività del terzo settore. Il mio slogan – coerenza, competenza e onestà – è pensato da chi, per 38 anni nella polizia di Stato, ha servito il bene comune. Partire dai bisogni dei cittadini è il modo migliore per dare concretezza ad una visione etica: per questo, tra le mie proposte c’è quella di organizzare una rete di centri d’ascolto destinati al pubblico affinché esperti possano orientare i cittadini verso i servizi e verso le possibili soluzioni alle varie problematiche".

Un concetto ripreso dal senatore Guido Castelli – commissario straordinario per la ricostruzione dei territori terremotati – il quale è riuscito a collegarsi in videoconferenza. Il senatore Fd’I ha espresso il proprio sostegno al progetto della civica “Marchigiani per Acquaroli“, invitando tutti ad andare a votare. In una partita in cui i sondaggi danno i candidati a poca distanza l’uno dall’altro, è chiaro che a fare la differenza sarà il dato sulla partecipazione al voto.

Lo sanno bene i giovani che indossano la maglietta con lo slogan elettorale di Lanzi. "Noi vorremmo coinvolgere i nostri coetanei alla vita politica", dicono Melissa Scoccimarro, 23 anni, studentessa di psicologia clinica; Ivan Laccetti, 23 anni, neolaureato in Scienze politiche; Gianmarco Pierini, 21 anni laureato in Scienze della comunicazione. Tutti e tre hanno corso alle ultime amministrative nella lista civica Pesarò segnando con 1992 voti un risultato significativo.

"Per avvicinare i giovani ci vuole onestà intellettuale – dicono –: mancano spazi laici per il confronto politico. La sinistra pesarese non lascia spazi al contraddittorio: è un errore perché il dibattito per essere costruttivo deve essere aperto". Riguardo ai giovani "i temi da trattare sarebbero tanti – ha detto, tra le tante cose, Lanzi – a cominciare dall’assurdità che li vede emigrare all’estero per trovare un lavoro. Agire per dare una opportunità alle nuove generazioni è doveroso oltre che una speranza per il rilancio del sistema Paese".

Solidea Vitali Rosati