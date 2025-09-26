Marco Lanzi: "Mi candido perché voglio dare voce a chi resta ai margini"

Legalità, associazionismo e vicinanza al territorio, senza dimenticare l’attenzione ai giovani e alle categorie più fragili. Si potrebbero sintetizzare in questo modo le ragioni per cui Marco Lanzi, ex poliziotto ed oggi consigliere comunale a Pesaro, ha deciso di candidarsi in consiglio regionale con la lista civica "Marchigiani per Acquaroli".

Dal Comune alla Regione, candidato sempre con una lista civica. Perché questa scelta e quale contributo potrà portare in Regione dall’esperienza pesarese?

"Ho deciso di candidarmi perché credo che la Regione debba essere un punto di riferimento concreto per i cittadini. Voglio dare voce a chi resta ai margini e costruire insieme un sistema di politiche sociali che non sia fatto di interventi isolati, ma di una rete di associazioni locali che collaborano tra loro. La Regione deve farsi promotrice di un coordinamento stabile tra queste realtà, offrendo strumenti, spazi e risorse per metterle in connessione. Sono anni che qui a Pesaro, anche come segretario del Siulp (sindacato di Polizia), sto mettendo in pratica questo lavoro".

Un concetto che si potrebbe applicare anche in tema di sicurezza, a lei molto caro.

"Esattamente. In questi anni, grazie al mio lavoro, mi sono interfacciato con Prefetti e Questure e partecipato ai tavoli di lavoro organizzati in Regione in merito alla sede della nuova Questura di Pesaro. Credo sia necessario potenziare questi momenti di incontro per fare rete, anche in tema di prevenzione, affinché la sicurezza sia non solo repressiva ma anche preventiva. Mi riferisco anche al tema del bullismo e del cyberbullismo, dove vengono colpiti soprattutto i giovani".

I giovani, anche questa volta al centro della sua campagna elettorale, come durante la tornata alle elezioni comunali di un anno fa.

"Sì, parlo molto di giovani perché credo abbiano bisogno di spazi, opportunità e fiducia. Penso a politiche che non si limitino a bandi o iniziative spot, ma che creino percorsi continui, dal sostegno alla formazione al collegamento con il mondo del lavoro".

Quale messaggio vuole lanciare agli avversari?

"Mi candido seguendo tre principi base: onestà, coerenza e competenza. Per questo ritengo che, per motivi etici e morali, Matteo Ricci non avrebbe dovuto candidarsi. Parlo con cognizione di causa: come presidente della Commissione Controllo e Garanzia ho ascoltato numerosi dirigenti e rappresentanti politici su quella vicenda, e credo che una persona che riceve un avviso di garanzia in un’inchiesta così delicata dovrebbe fare un passo indietro. Si tratta di rispetto istituzionale verso i cittadini. Chi ambisce a guidare la Regione deve presentarsi con la massima trasparenza".

Alice Muri