Marco Mengoni tornerà alla Vitrifrigo Arena

"E’ la musica che gira intorno..." recitava una celebre canzone. Nel caso di Marco Mengoni e di Pesaro quel titolo di Fossati sembra quanto mai indicato. A distanza di tre anni esatti (era il 16 ottobre del 2022), il cantante di Ronciglione torna infatti all’astronave ma questa volta nel calendario di quest’anno iscrive la data del 22 ottobre. La Vitrifrigo Arena sarà infatti la seconda tappa del suo “Live in Europe 2025“ che verrà inaugurato l’8 ottobre a Torino.

Sarà il secondo concerto di una serie di cinque in Italia che l’artista laziale ha annunciato a completamento del suo tour europeo nei palazzetti. Tra queste dunque anche quella pesarese. Si tratta di un gradito ritorno per un interprete tra i più apprezzati della musica italiana. Ed il fatto che abbia scelto di nuovo la città di Rossini testimonia non solo la strategicità della struttura ma anche la sua capacità a contenere quasi 10mila persone. Quello di Mengoni va ad aggiungersi agli altri appuntamenti già annunciati.

A questo proposito, si ricorda che sul palco dell’Arena saliranno il 12 dicembre l’attesissima Giorgia (sold out da tempo), il 13 marzo 2026 altra data da tutto esaurito con Olly il vincitore di Sanremo. Dal 24 al 26 aprile andrà in scena un classico con il musical dei musical: Notre Dame de Paris, uno spettacolo buono per tutte le stagioni. "Quello con un artista di primo piano come Marco Mengoni – dice Luca Pieri, presidente di Aspes – è un altro di quegli appuntamenti che va ad arricchire il già importante palinsesto dell’Arena. Stiamo lavorando per aumentare gli eventi sia al Palas sia all’Auditorium Scavolini con l’obiettivo di raggiungere numeri importanti a sostegno della destagionalizzazione turistica per attirare visitatori anche in bassa stagione, supportando tutto l’anno lo sviluppo del settore a Pesaro e nel territorio".

Con 15 anni di carriera, 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream audio e video, Marco Mengoni ha aggiunto dunque Pesaro tra le date del suo tour che lo vedrà esibirsi nei più importanti palazzetti d’Italia e d’Europa. Dopo l’Italia toccherà ad altre grandi arene tra cui quelle di Ginevra, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Parigi, Londra e Madrid. "Ma non finisce qui – dicono dall’Aspes – entro l’estate verranno annunciate le date di altri concerti e altri spettacoli che andranno ad arricchire ulteriormente la programmazione".