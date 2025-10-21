Marco Mengoni, un guerriero in Arena. Sul palco tredici musicisti e sei performer

Doppio attesissimo concerto di Marco Mengoni in scena questa sera e domani alla Vitrifrigo Arena (inizio spettacolo ore 21). Un bis annunciato quello del cantautore di Ronciglione che ovunque sta iscrivendo nuove date per questo suo Marco Mengoni Live in Europe tour 2025 nei palasport (33 date di cui 21 in Italia e 12 in Europa) e che si concluderà il prossimo 10 dicembre al Palacio Vistalegre di Madrid. E ovunque vada, è sold out.

Lo show – che porta avanti la narrazione iniziata la scorsa estate negli stadi e che è stato adattato per i palazzetti - nasce "dalla volontà di raccontare il percorso che si fa dopo un periodo difficile". Mengoni porta sul palco un racconto visivo ed emotivo che riflette in qualche modo i cicli di che ognuno di noi può vivere nella propria esistenza: il crollo e la rinascita; così dopo ogni caduta si cammina sulle rovine, scavando per eliminare il superfluo, fino a recuperare l’essenziale e costruire qualcosa di nuovo. Per il cantautore oggi più che mai il tema è la pace.

Mengoni ha scelto di mettersi in gioco ancora più del solito, dando vita a uno spettacolo di cui ha curato in prima persona ogni minimo dettaglio. C’è il suo pensiero dietro ogni singola immagine, colore e suono, così come la sua visione della musica: che parla non solo attraverso voci e strumenti, ma anche grazie a un lavoro a 360° che non lascia indietro alcun dettaglio. Uno spettacolo complesso, dalla struttura teatrale, suddiviso in sei capitoli (prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi), che avrà una durata importante, più di due ore di musica con ben 26 brani in scaletta. Un concerto che si trasforma in un atto di resistenza. "L’ultimo capitolo si chiama Catarsi e per me – dice Mengoni - rappresenta la capacità di superare una crisi. Auguro a tutti di avere la forza per superare ognuno la sua crisi". A questo proposito, Mengoni ha cambiato anche una piccola parte del testo di Guerriero, cantando ora: "Lotto per la pace, lotterò per questo", e ancora "E ci abbracceremo per darci forza sempre".

Ad accompagnare Mengoni sul palco una band di 13 elementi e 6 performer coreografati da Daniele Sibilli che arricchiscono la narrazione amplificandone il messaggio. Anche lo studio dei look di Marco nasce in primis dall’esigenza narrativa di raccontare il viaggio, fisico e spirituale. In scaletta Mengoni proporrà in apertura ’Ti ho voluto bene veramente’. A seguire ‘Guerriero’; ‘Sai che’. Ed ancora ‘La valle dei Re’ con elementi tratti dal brano Black Hole Sun dei Soundgarden’s. E ancora ‘Non me ne accorgo’; ‘Tutti hanno paura’ con il contributo di Ernia. E a seguire ‘No stress’; ‘Voglio’. E poi l’omaggio a ‘Muhammed Alì’; e Fuoco di paglia (con copertina di Mace). ‘Cambia un uomo’; ‘Luce’; Piazza San Marco; Hola (con elementi di Mi fido di Te di Jovanotti. E poi via con "Due vite"; ‘L’essenziale (con elementi da Ordinary World" dei Duran Duran. Poi la cavalcata finale con La casa di Azul; Un fiore contro il diluvio; Appunto; Incenso; Mandare tutto all’aria; Pazza musica; gtStarlight (copertina di The Supermen Lovers); Ma stasera. E la chiusura con ‘Io ti aspetto’.