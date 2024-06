Marco Montagna colpito da ictus, l’ex capo degli industriali ricoverato a Fano

Pesaro, 2 giugno 2024 – E’ ricoverato da ieri all’ospedale Santa Croce di Fano, Marco Montagna, 68 anni, ex presidente dell’associazione industriale, storico leader assieme al fratello Michele di Comunione e liberazione ed anche successore del padre alla guida di una delle più conosciute e longeve imprese edili della città.

Marco Montagna è stato colpito da un ictus cerebrale, ma ancora non sono state ben delineate le conseguenze. I medici hanno espresso cautela per cui solo nella giornata di oggi si potrà avere un quadro clinico un po’ preciso. Giornate di apprensione non solo per la famiglia ma anche per le tante persone che conoscono Montagna per il suo percorso sia imprenditoriale che come uomo fortemente legato a Comunione e Liberazione ed anche al suo braccio economico che è la Compagnia delle Opere. Inoltre ha rivestito la carica di presidente del Banco alimentare.

Benché Montagna abbia spostato parte delle le sue attività professionali su Milano – molto legato ad alcuni leader storici di Cl della Lombardia –, ha comunque mantenuto strettissimi legami con la città e ha anche partecipato alle ultime assemblee di Confindustria, benché l’impresa edile sia stata chiusa, mentre l’Alluflon, società che realizzava pentolame, e guidata dal fratello Michele, sia stata ceduta ad una compagnia cino-americana.