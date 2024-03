"Marco Piccoli, per sempre con noi". La Vuelle gli ha intitolato la curva

E’ stato davvero un gran bel regalo per Marco Piccoli questa vittoria scaccia-crisi contro la capolista, nel giorno in cui gli veniva intitolata la curva. O chissà, forse è stato lui ad intercedere dal cielo per riportare il sorriso in un ambiente che per lui è stata una vera famiglia.

"Su quelle ringhiere lui non è mai mancato – scrive la società con grande partecipazione -, con quel megafono in mano si è sempre fatto sentire: ogni volta che la Vuelle scendeva in campo lui c’era. Domenica si sarebbe divertito parecchio". Piccoli, prematuramente scomparso nel novembre 2022, era stato uno dei fondatori dello storico gruppo dell’Inferno Biancorosso che tra l’hangar di viale dei Partigiani e la Vitrifrigo Arena non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla Vuelle. Domenica, nel pre-partita, la Vuelle, il Comune di Pesaro, Aspes e Inferno Biancorosso hanno collocato una targa in suo onore, procedendo all’intitolazione ufficiale del settore K che da ora prende il nome di ‘Curva Marco Piccoli’: un gesto simbolico ma significativo, che testimonia il legame ancora oggi presente tra la famiglia Piccoli e la realtà della cestistica nella nostra città.

"Con grande piacere e onore abbiamo omaggiato la memoria di Marco intitolandogli la sua amata curva – dice il brand ambassador Walter Magnifico -. Nel 1975, insieme ai suoi amici e all’allora gm Vito Amato, fu l’artefice della nascita dell’Inferno Biancorosso, il club che ha guidato in questi lunghi anni attraversando, da leader, i momenti d’oro dell’epoca degli scudetti fino agli ultimi anni vissuti come abile mediatore fra i vari gruppi organizzati che nel frattempo si erano creati. Al termine della mia ultima partita giocata, ricordo bene il lungo abbraccio con Marco: racchiudeva tutte le emozioni vissute insieme e il significato del nostro rapporto interpretato da ‘Capitani’ fatto dei tanti momenti di grande euforia collettiva ma anche di quei, fortunatamente pochi, momenti di disappunto e contestazione. Il tutto, comunque, in un sentimento di reciproca passione e amore per i colori biancorossi. La grande vittoria contro Brescia ha chiuso al meglio la serata in memoria del nostro, per sempre, amico Marco".

Anche il Comune ha partecipato con l’assessore allo sport Mila Della Dora: "A Pesaro la pallacanestro è cultura, passione che si respira in ogni angolo e Marco è stato l’anima del tifo nella sua età dell’oro. Il suo carisma e la sua capacità di radunare e motivare gli altri lo resero un punto di riferiment per intere generazioni di tifosi".

Emozionato l’amico di una vita, Roberto Tomassoli: "La nostra amicizia è nata quando io avevo 11 anni e lui 10. Un ragazzo generoso, sempre a disposizione degli amici, con un grande amore per la Vuelle, insieme alla quale tutti noi dal 1975 abbiamo vissuto tante gioie e vittorie nel vecchio hangar e ci siamo tolti qualche soddisfazione anche all’arena. Un ringraziamento alla Vuelle, in particolare al nostro storico capitano, oltre a Comune e Vitrifrigo Arena per averci concesso la possibilità di ricordarlo per sempre".

Elisabetta Ferri