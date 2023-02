Marcucci: "Sulla scuola Sebastianelli dice mezze verità"

"Sul tema scuola, Sebastianelli alza la cortina fumogena delle mezze verità". Comincia così la risposta del capogruppo di minoranza Sauro Marcucci (foto) all’intervento del sindaco. "Sulla scuola di San Giorgio, che nelle intenzioni dell’amministrazione doveva ospitare sia primaria che secondaria – dichiara il consigliere di opposizione -, Sebastianelli ha omesso di dire che se i genitori dei ragazzi delle medie non avessero chiesto di continuare a portare i figli al plesso di Orciano i laboratori e l’aula per l’educazione motoria non ci sarebbero stati né per la primaria, né per le medie. Ed è certo che se le comunità di San Giorgio e Piagge fossero state chiamate prima a decidere insieme le sorti delle scuole, si sarebbe potuto calibrare meglio l’investimento per la primaria. Per quanto riguarda, poi, il polo 0-6 anni di Piagge – incalza Marcucci -, il sindaco farebbe bene a darci i documenti che gli abbiamo chiesto diversi mesi fa, perché abbiamo notizie che vogliamo verificare".

Altro appunto, sui pulmini: "Per la questione scuolabus elettrico, non discuto la scelta in senso assoluto, ma l’acquisto fatto, perché gli manca l’autonomia necessaria per i servizi che deve svolgere". Il capogruppo conclude: "Ricordo a Sebastianelli, che la primaria di Barchi chiuse quand’era sindaco del paese Claudio Patregnani (attuale assessore della giunta Sebastianelli, ndr) e che nel periodo della mia amministrazione finanziammo corsi di nuoto e teatro, la mensa biologica, il laboratorio di informatica e, fra i primi nelle Marche, anche 2 Lim. Confronti questi servizi con quelli che lui, negli stessi anni, da assessore, ha garantito a San Giorgio".

s.fr.