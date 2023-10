Mare, il tramonto del viale . Troppo vecchie e costose. Le ville non affascinano più

Viale del tramonto o tramonto di un viale? Forse tutte e due le cose. Perché la grande direttrice che da piazza del Popolo va verso il mare, con la palla di Pomodoro sullo sfondo, non è più da anni la strada status simbol nè dei vecchi e nemmeno dei nuovi ricchi. Fatta qualche eccezione: villa Boscia o villa Tombesi acquistate dai Vitri di Montecchio oppure villa Sinistrario, in via Nazario Sauro, quindi fronte mare, acquistata dall’industriale Marcello Tommassini che e in corso di ristrutturazione. Alcune della grande epopea dell’inizio della città giardino sono abbandonate, altre con il tetto crollato.

"Perché forse è cambiato il modo di vivere, la gente vuole i posti macchina e non il giardino, la casa moderna e non un po’ retrò. Non va il vecchiotto", dice Cristiana Ferri, l’ultima discendente di una famiglia di notai che vi ha abitato dal primo giorno in cui è nato questa ‘fetta’ di città arrivata con la demolizione delle mura roveresche agli inizi del secolo scorso.

"Per casa mia in viale della Repubblica – continua – venne un professionista a vederla e disse che non c’erano posti per parcheggiare l’auto e che del giardino gli importava poco. Gli ho dovuto rispondere che il mio bisnonno quando la fece costruire aveva la prima auto della città. E vabbè... Se non bastano solo i soldi per stare in alcuni luoghi come viale della Repubblica? Potrebbe anche essere. L’unica cosa che noto, passando dopocena, è che tutti hanno le finestre chiuse. Un gran peccato perché la città giardino era molto bella. E poi c’è anche gente che compra ville e non le fa nemmeno rimettere a posto: le lascia lì così".

Marco Tamino, architetto, pesarese doc, ex docente alla facoltà di Architettura all’università di Firenze, spiega così il fatto che alcune ville di viale della Repubblica, ma non solo quelle, sono lì, restano lì e nessuno le vuole: "Il mercato immobiliare di qualità va bene, di soldi in giro ce ne sono tanti, ma forse è quella tipologia di abitazione che scoraggia – dice –. Perché la villa è impegnativa e presuppone un grande impegno di tipo gestionale oltre che finanziario. Poi è cambiato il modo di vivere che non è più quello stanziale di una volta. Pensare oggi di lasciare una casa di 400 metri ai nipoti ha poco senso perché magari uno andrà ad abitare a Londra ed un altro a New York. Pensare una famiglia composta da un paio di persone all’interno di una villa di 4-500 metri quadrati non ha ugualmente molto senso. Questo anche alla luce di tutti i problemi che comporta una abitazione di quel genere. Ad iniziare dai sistemi di sicurezza, al costo del riscaldamento, alla manutenzione del giardino senza contare la ristrutturazione e via dicendo. Certamente se fosse possibile trasformare le ville in appartamenti, forse il mercato si potrebbe muovere, perché alla fine potrebbe diventare un investimento. Ma questo non è possibile perché sono tutte tutelate. Sono abitazioni, tanto per fare una conclusiva riflessione, per una classe medio alta che è cambiata. Se uno ci pensa poi, un miliardario non andrà mai ad abitare lì perché fondamentalmente sei dentro la città e la famiglia patriarcale come era intesa una volta non esiste più".

E chi fa il mestiere di vendere abitazioni che dice? Filippo Morotti dell’agenzia immobiliare Trieste dice: "Le case in zona mare sono molto ricercate, ma un conto è spendere anche 500mila euro, e un conto è spenderne due o due e mezzo di milioni. Più si sale in alto e più l’area è rarefatta – commenta ridendo –. Se uno ci pensa poi, visto che il mercato è molto locale ed i russi non ci sono più, se si tolgono i soliti industriali noti che di ville e palazzi ne hanno già tanti, non c’è il ricambio generazionale e cioè degli emergenti. Le nuove generazioni, anche se benestanti, tendono invece ad andare in appartamenti più piccoli anche in zona mare dove alcune lottizzazioni stanno andando bene compresa quella delle due torri del porto".

Se uno riavvolge il nastro della storia trova lungo questa direttrice la casa della famiglia Recchi che poi si è trasferita a Torino dove ha costruito con la sua impresa Miralfiori; nella stessa casa – la mamma era una Recchi – anche Nanni Moccia, amkicvo di Vittorio Emanuele, che si baloccava a vendere carri armati ai generali di Gheddafi, quindi due ville della famiglia Benelli, compresa quella di Filippo che è stata acquistata dalla famiglia Selci. Accanto c’è quella dove per una vita ha vissuto la famiglia Bucci delle autocorriere. Delle ricchezza nate con il boom del distretto del mobile solo due imprenditori abitano in vialle della Repubblica, ed uno è un ramo degli Scavolini dove una volta viveva lo scrittore Dino Garrone. Un’altra villa l’ha acquistata ormai diversi anni fa un industriale che ha una vetreria a Montecchio. Altri, pur avendo le possibilità economiche, hanno preferito muoversi più discretamente, evitando la ‘vetrina’.

