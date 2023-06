Psicosi mare sporco a Pesaro, ora il pesce fa paura: “Il nostro è sano”

Pesaro, 25 giugno 2023 - “Buongiorno, oggi a pranzo vorrei preparare un po’ di cozze per la famiglia, ma ho paura. Mi assicura che il pesce è tutto ok?" A Stefano Campeggi, titolare di un banco della pescheria al mercato ittico del Carducci, di queste telefonate ne arrivano a decine tutti i giorni da settimane. La psicosi dell’acqua sporca adesso si è trasferita anche sulle tavole delle famiglie pesaresi che decidono di acquistare sempre meno pescato dell’Adriatico per paura di qualche ripercussione non piacevole.

"Siamo arrivati ad avere anche il 35% delle entrate in meno in questo periodo. La gente non si fida, vedono il mare torbido e decidono di mangiare altro, oppure puntano sul pesce importato o congelato. Per noi il danno è tanto, soprattutto perché ogni giorno siamo costretti a tranquillizzare i nostri clienti su quello che vendiamo", dice e sconsolato Campeggi che anche ieri mattina, tra una vendita e l’altra, rassicurava i propri clienti. "Stia tranquilla signora – diceva -, è anche nel nostro interesse darvi del pesce buono e salutare".

Si sta registrando in tutte le pescherie della città un calo drastico delle vendite, da un lato dovuto alla stagione estiva che ogni anno segna una diminuzione dell’acquisto di pesce, e dall’altro la psicosi dell’acqua sporca ha accelerato e aumentato l’andamento. "Ai piani alti della sanità devono mandare comunicazioni più efficaci, ormai le parole dell’Arpam non bastano più", continua Roberto Marchetti che segnala anche lui un calo delle vendite del 35%.

Si spingono ancora oltre Claudio Tonucci, del banco di "Sassanelli Filomena" al Carducci, e Andrea Terenzi della pescheria di via Giolitti, segnalando nel loro caso un calo che arriva a toccare anche il 50%. "Il cliente deve comprendere – spiega Terenzi - che il pescato non viene preso da dietro gli scogli dove si nota ancora quel colore torbido. L’acqua è sicura e tutta questa paura è infondata".

A fare ulteriore chiarezza anche una nota della Confesercenti che sottolinea a riguardo che "i controlli sono rigorosi, il pesce è buono e di qualità, acquistate tranquilli - afferma Alessandro Ligurgo direttore Confesercenti Pesaro Urbino -. Non soltanto il pesce è sottoposto a severi controlli, ma anche gli stessi operatori che commercializzano il prodotto rispettano precisi e rigorosi criteri igienico-sanitari e sono sottoposti a rigidi controlli. Aggiungiamo, inoltre, che non siamo in periodo di fermo pesca e che ora sul mercato si trovano diverse tipologie di pesce locale. Un’ulteriore garanzia di qualità per il consumatore".

C’è chi però da queste voci non si fa toccare e continua a gustarsi del buon pesce locale sulle proprie tavole: "Ma che paura – dicono Piero Berardi e il signor Stefano -, ci fidiamo della nostra pescheria di fiducia e delle comunicazioni che ogni giorno arrivano da chi fa i controlli sul nostro mare".