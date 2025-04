Maretto e Bucarelli: entusiasmo e determinazione per i playoff di basket

Forse perché sono i più giovani della squadra e il fuoco dell’entusiasmo ancora arde dentro di loro, ma di gettare i sogni nel cestino prima che sia finita proprio non ci vogliono nemmeno pensare Maretto e Bucarelli, che ieri hanno passato un’oretta in compagnia dei fans più piccoli accorsi al "Sì con te", tra selfie, autografi e sorrisi. Oki, poi, è apparso raggiante per il rinnovo del contratto: "Ho visto che i tifosi sono contenti, ma il primo ad essere contento sono io di restare in questa città che mi ha dato tanto – dice Maretto -. La mia decisione è venuta per più ragioni: il progetto che c’è su di me e lo spazio che sto trovando in campo mi ha confermato che per il mio percorso era la scelta giusta. In più sono ormai tre anni che vivo qui, la gente mi vuole bene e mi sento a mio agio".

L’argentino, però, non vuol precorrere i tempi e invita tutti a non guardare già al prossimo campionato: "Ora il focus va mantenuto su questa stagione, mancano due partite e dobbiamo provare a vincerle entrambe, a cominciare da quella di sabato con Udine: davanti al nostro pubblico non si può fallire. Poi ci aspetta la trasferta di Verona, che non è semplice, ma vogliamo fare di tutto per garantirci la griglia migliore in vista dei play-in".

Bucarelli lo ascolta e sorride, i due vanno molto d’accordo, hanno legato sin dal primo giorno e si vede. Anche Lorenzo ha tanta voglia di smentire chi considera già agli archivi quest’annata e ribadisce la sua mentalità dopo le ultime due sconfitte: "Io mi sento sempre carico: quando si vince non bisogna essere troppo eccitati, né deprimersi quando si perde. Dalle sconfitte bisogna imparare e dopo gli errori commessi a Cremona, secondo me a Cantù anche in relazione alla diffficoltà proposte dall’avversario abbiamo giocato una partita vera. Non abbiamo vinto, d’accordo, ma non siamo andati così male. Adesso, nelle ultime due gare, bisogna fare un altro passo avanti per arrivare pronti ai play-in e poi ai playoff. Perché secondo me ci andremo". E continua: "La stagione non è assolutamente finita, sento tanta negatività intorno alla squadra e invece io sono ancora convinto che si possano fare cose interessanti, ma dobbiamo crederci tutti - sottolinea Bucarelli - perché abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le avversarie di questa lega. Da dove proviene la mia fiducia? Dal fatto che il 90% delle squadre avrebbe mollato dopo le grosse difficoltà che abbiamo attraversato all’inizio, invece abbiamo rimesso in piedi una stagione che pareva compromessa, fino ad arrivare al quinto posto in classifica, poi abbiamo avuto un down naturale, ma adesso possiamo risalire. Se nel momento in cui conterà, ci faremo trovare pronti fisicamente e mentalmente, possiamo ancora dire la nostra. I playoff sono una storia a sé, ma dobbiamo arrivarci pensando che possiamo battere chiunque".

Elisabetta Ferri