Maretto prepara le manette per i "bomber" di Rimini

C’è un uomo di cui finora si è parlato forse troppo poco, ma che è un perfetto ago della bilancia dentro questa squadra: perché è giovane ma già scafato, ed era già qui l’anno scorso a fare cose importanti, ma quest’anno le fa con la fiducia di chi ha trovato la consapevolezza nei propri mezzi. Maretto è il terzo uomo più utilizzato da coach Leka dopo Tambone e Miniotas, ancor prima di Bucarelli e questo la dice lunga. Sta in campo 25.7 minuti di media a partita e risponde segnando in doppia cifra (11.3 punti per gara). E’ il giocatore sul quale le difese spendono più falli (3.8 di media), perché è quello che attacca di più il ferro anzichè tirare da fuori: la sua percentuale da due è del 77% (20 su 26) mentre da tre non esagera (6 su 20, pari al 30%). Lavora forte anche in difesa, dove spesso prende in consegna un esterno americano e si fa sentire nelle palle rubate con 1.3 recuperi di media, secondo solo a Bertini. Aggiunge poi statistiche fondamentali per la causa: 4.3 rimbalzi e 1.7 assist a partita. Per un ragazzo del 2004 è davvero tanta roba.

Domenica, nel derby, anzichè uno straniero gli toccherà un italiano: Marini, che l’anno scorso fu il killer della Vuelle nella trasferta di Rimini, è l’esterno più pericoloso della Dole con 14.3 punti di media. Come tutti i tiratori, vive di giornate: in questo inizio di campionato dall’arco ha oscillato dal 67% tenuto contro Cividale (6 su 9) allo 0% dell’ultima gara contro Verona (0 su 4). Ma in questa stagione a dargli manforte sul perimetro è arrivato Denegri, che ha spinto il 37enne Tomassini in panca e viaggia pure lui in doppia cifra (11.2 punti di media) alternando serate clamorose da tre (5 su 7 contro la Fortitudo, pari al 71%) ad altre di magra (1 su 6 contro Bergamo per un misero 17%). Avendo perso un uomo come Justin Johnson che giocava molto di più nel pitturato rispetto a Mark Ogden, i romagnoli sono più schiavi del tiro pesante e la Vuelle dovrà fare attenzione a non far accendere i ’bomber’. Sotto i tabelloni, finora ha tenuto su la baracca Simioni (12.8 punti di media), ma col ritorno di Gora Camara, pronto a rimettersi le scarpe per la seconda volta in questa stagione, alcuni equilibri nel pacchetto lunghi di coach Dell’Agnello, che mancherà comunque di Leardini, potrebbero cambiare.

Sarà interessante vedere come deciderà di giocarsela Miniotas contro i 2.14 di Camara, se lo attaccherà in palleggio sfruttando la sua maggior rapidità oppure andrà a sfidarlo sulle tacche confidando che le sue capacità tecniche possano comunque avere la meglio sulla stazza e l’atletismo del senegalese. Una partita interessante, che può dirci qualcosa in più anche sulla tenuta mentale di questa giovane Vuelle dopo aver messo in fila cinque vittorie consecutive. Non bisogna smettere mai di avere fame, anche perché la pancia dei tifosi è così vuota da anni da non rischiare certo l’indigestione.

Elisabetta Ferri