Margherita Buy presenta a Pesaro e Fano il suo film “Volare“

Margherita Buy sarà a Pesaro e Fano per presentare il suo ultimo film “Volare“ dove ricopre per la prima volta il ruolo anche di regista. L’attrice romana sarà questa sera nelle sale del cinema Solaris, alle 20,30, e poi al cinema Loreto alle 20,50. Per poi andare al cinema Masetti di Fano alle 21,15. In realtà a Pesaro la Buy sarebbe dovuta esserci solo in una sala al Solaris, ma poi la notizia della sua presenza ha scatenato i suoi fans che nel giro di una mattina hanno prenotato online tutti i biglietti, facendo registrare il sold-out.

"A quel punto abbiamo deciso di dedicare una seconda sala al suo film e anche quella è stata riempita nel giro di poco tempo", racconta Silvia Ortolani del Solaris. Ecco perché la Buy andrà anche al cinema Loreto dove anche lì presenterà il suo ultimo film.

b. t.