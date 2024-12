Maria, 103 anni. Il paese in festa

Tutta la comunità vadese ha festeggiato i 103 anni di Maria Lani. Il sindaco Stefano Parri è andato a farle visita portandole il saluto della città di cui Maria è la "nonnina". Alla fine degli Anni ‘60 si era trasferita a servizio presso alcune famiglie milanesi ma nel 1979 ritorna a Sant’Angelo in Vado per stare con il padre ormai anziano, da lì si dedicherà sempre al prossimo nelle attività parrocchiali, dalla dottrina, alle attività dell’Azione Cattolica, sempre in aiuto del cugino Don Igino Lani. Il segreto per superare un secolo di vita? Maria non rinuncia mai al suo peccato veniale, il caffè al cioccolato.

Andrea Angelini