Maria Antonietta torna a Pesaro "La tigre assenza" ruggisce poesia

"La tigre assenza", dalla poesia frammento di Cristina Campo alle note di cristallo di Maria Antonietta, la Letizia Cesarini pesarese divenuta tra le voci più vere e vive della musica alternativa italiana. Potremmo riassume così, in forma banalmente riduttiva, i contenuti del concerto,nella quale la cantautrice presenterà il suo disco a distanza di cinque anni dall’ultimo, in programma domani alle 21,30 al parco Miralfiore nell’ambito di "Miralteatro d’estate" rassegna di Comune di Pesaro e Amat.

Maria Antonietta, quali analogie tra una poetessa ferita come Cristina Campo e il suo ultimo lavoro che si ispira proprio a lei?

"L’ho capito solo una volta finito di scrivere i brani: avevo il disco e il suo tema, cioé l’assenza"

Cosa intende per assenza?

"Persone che non fanno più parte della tua vita, ma non per questo ne sono fuori. E’ capitato forse a tutti di avere una serie di fantasmi che esercitano sulla nostra vita molto potere, a volte più dei presenti e dei vivi. E’un paradosso, ma è vero. La stessa Cristina Campo, pochi mesi di morire, affermava di credere tantissimo nel potere dell’invisibile che è la dimensione più potente. Nella sua poesia esplora quei mondi, in senso lato si definiva una partigiana dell’invisibile. Nel mio disco c’è tanto invisibile e ci sono tante assenze. La tigre assenza si richiama a questa forza anche distruttiva che a volte ha l’invisibile"

Ci sono tracce visibili che possiamo annusare prima del concerto?

"Uno dei miei pezzi preferiti è viale regina Margherita. Ho lavorato con Francesco Bianconi dei Baustelle, a cui tengo molto. Mi piace suonare dal vivo per condividere la musica con chi è presente. “Viale Regina Margherita“ è un pezzo rappresentativo, dentro ci sono gli anni 60, quel mondo che fa parte della mia formazione, ma c’è anche altro. Il disco infatti è prodotto unendo due mondi: quello degli anni ’60 a quello dell’elettronica. Il ritornello a cui sono molto legata parla di come camminare su questo viale Regina Margherita, nel fango della primavera con un paio di scarpe non adatte, cosa che è avvenuta davvero quando ho immaginato il pezzo. E’ una immagine in cui racconti un momento che forse tutti viviamo: quando camminiamo su un terreno con le scarpe non adatte e il problema è il terreno, forse a volte è il caso di spostarsi, di cambiare il contesto e le presenze che hai attorno"

Questi fantasmi che popolano i suoi brani sono esorcizzati, oppure fastidiosi, vivi?

"Credo nel potere delle parole perché quando prendono forma riesci non solo a raccontare situazioni ma anche a liberartene. Tutto ciò che fa parte del tuo passato resta dentro te stesso e nella tua identità. Quando narri vicende, esse esistono fuori da te e te ne liberi"

Oltre alla parola che importanza ha il suono per lei?

"Quest’ultimo è un esperimento di produzione diverso. Fino ad ora avevo fatto dischi molto suonati, questo invece è molto prodotto, nel senso che abbiamo lavorato tanto in studio di fronte e con il computer, utilizzando componenti e batterie elettroniche, insomma con un approccio meno tradizionale e più contemporaneo. Crescendo ascolti musica differente e sei curioso di esplorare altre vie e un altro linguaggio. In questo disco c’è stato un incontro tra due mondi molto diversi: gli anni 60, la mia scrittura molto classica, e una serie di soluzioni contemporanee"

Come è possibile unire due mondi così distanti e antitetici?

"Sono appassionata di questi due mondi. Se il tuo pezzo preferito è Be my baby e poi ascolti Bllie Eilish, quando vai a fare un disco inevitabilmente vuoi ficcarci dentro altre cose che ti piacciono, più moderne. Quando scrivi o componi è bello non avere troppi preconcetti o schemi"

Per un artista pesarese potersi esprimere a Pesaro è un’impresa, che sensazioni ha?

"Ci torno sempre con piacere, ma con un certo senso di ansia, perché per chiunque suonare a casa è sempre un po’ strano. Canti nel posto in cui sei nata e di fronte a gente che ti ha visto crescere. Ma l’importante è stare concentra su quello che stai facendo, non penso che Pesaro sia peggio di altri luoghi nativi"

Davide Eusebi