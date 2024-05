Maria Assunta Paolini e il rilancio del castello

È il comune dei record di questa tornata amministrativa: 581 abitanti e ben tre liste con altrettanti candidati sindaco. Ma l’inaspettato sovraffollamento di candidature non rispecchia dissidi politici o malumori particolari: una lista è infatti composta di soli candidati “forestieri“, una mossa non isolata, che a ogni tornata si ripete in molti piccoli comuni italiani, dove non è necessario presentare firme a sostegno delle candidature e chiunque può creare una lista. Ad essa si oppongono due liste civiche di pietrarubbiesi che in realtà sono unite, nel segno della continuità con l’attuale amministrazione. Che "negli ultimi cinque anni ha affrontato varie sfide", ci racconta il sindaco uscente Maria Assunta Paolini, che si ricandida: "dal miglioramento dell’illuminazione pubblica, che ha visto trasformare su tutto il territorio i vecchi lampioni con nuovi fari led, alla demolizione e ricostruzione dell’asilo, ancora in corso coi fondi Pnrr. E poi abbiamo finalmente trovato una azienda che ha accettato di installare, in un terreno di proprietà comunale dove già vi è un altro traliccio di diversa tipologia, una antenna con ripetitori per la telefonia mobile: un traguardo agognato da decenni".

Nel settore turistico, il comune è arrivato terzo assieme a Macerata Feltria (750mila euro di fondi) ad un bando ministeriale che permetterà di valorizzare il castello antico, dal lato della accessibilità, servizi e promozione. Varie le iniziative già in programma per i prossimi mesi, dalle Pietrarubbiadi (25-26 maggio) con le gare di giochi tradizionali tra i tre rioni di Ponte Cappuccini, Mercato Vecchio e Lago del Conte, oltre a stand gastronomici e l’immancabile maialino alla brace. Prosegue il sindaco: "Il 22 giugno sempre al castello, l’antica festa di Sant’Eurosia, abbandonata per tanto tempo e ripresa nel 2023. Da luglio a settembre quattro appuntamenti con performance artistiche di Giulietta Gheller. A inizio agosto evento per giovani, la seconda edizione di Hype Party; il 31 agosto “Ultima città“, evento musicale e culturale che l’anno scorso ha avuto un grande successo e infine a novembre ci sarà la settimana culturale in occasione di Pesaro2024". Due impegni che attenderanno il futuro sindaco saranno la realizzazione di una rotatoria al posto dell’attuale incrocio di fronte al comune e l’ingresso nel consorzio intercomunale di polizia municipale che già conta i tre comuni di Monte Grimano Terme, Mercatino e Monte Cerignone, oltre alla valorizzazione dell’antico castello.

Giovanni Volponi