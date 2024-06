Maria Guerra: le prelibatezze erano la sua arte

E’ deceduta lo scorso sabato all’età di 93 anni, Maria Guerra (foto) vedova Cancellieri, la cuoca pesarese del ristorante "La Botte", in viale Trieste, che ha gestito fino al 2016, lasciando poi il locale che ha cambiato denominazione in Mare Mosso.

Maria era originaria di Mercatale di Sassocorvaro ed aveva aperto il ristorante nel 1978. Grande lavoratrice, una ristoratrice conosciuta e stimata ovunque e apprezzata non solo per le sue qualità professionali, ma anche umane. La ricorda così la figlia Ester: "Maria, mamma e nonna indimenticabile e instancabile. Una vita vissuta a pieno, trascorsa tra l’amore per la cucina e per i viaggi. Prima cuoca del conte Albani poi in viale Trieste. In tanti la ricordano dietro i fornelli dell’Hotel Blumen e del ristorante la Botte: le sue prelibatezze erano in grado di richiamare turisti da tutta Italia e anche dall’Europa in particolare dalla Germania. Una donna piena di curiosità per la vita e per il mondo: tanti i viaggi che ha compiuto fino a tarda età, nel suo amato Messico e sulle nevi delle Alpi dove amava sciare. Una donna piena di entusiasmo che fino all’ultimo ha voluto festeggiare assieme ai suoi cari in ogni occasione".

Maria Guerra lascia 4 figli: Ester, Loredana, Francesco, Giuseppe, generi, nuore e nipoti. La cerimonia funebre è stata officiata nella chiesa parrocchiale di Villa San Martino dai sacerdoti don Lorenzo Volponi e don Michele Rossini. La salma è stata tumulata al cimitero di Mercatale di Sassocorvaro.

l.d.