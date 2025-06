Maria ha festeggiato 104 anni

La comunità cantianese tutta con l’associazione Tre Ponti in prima fila e gli amici di Pontericcioli hanno festeggiato l’ultracentenaria Maria Mosca che ha compiuto lo scorso 14 maggio 104 anni. Residente nella frazione di Tranquillo di Cantiano, lucida e in piena efficienza (ancora si dedica all’orto) è stata omaggiata con un mazzo di fiori. A lei le felicitazioni di tutti i conoscenti per l’importante traguardo raggiunto. Un augurio e un abbraccio da tutta la nostra redazione. Nella foto, da sinistra Ferruccio Benedetti abitante del luogo, Maria Mosca 104 anni e Marco Traversini presidente dell’associazione Tre Ponti.