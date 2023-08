Maria Kataeva, amore pesarese "Torno al Rof e porto la zarzuela"

"Il sovrintendente Ernesto Palacio mi ha raccontato di avermi vista per la prima volta su YouTube e poi di essere venuto in incognito a una delle mie esibizioni a Düsseldorf. Così il mio vecchio sogno si è avverato". Lei è Maria Kataeva, russa della Siberia, adottata dalla Germania. Il suo sogno era il Rof, a lungo accarezzato e inseguito, finalmente realizzato l’anno scorso, quando ha interpretato Isolier ne ‘Le Comte Ory’ accanto a Juan Diego Florez. E fu un successo. "Un debutto straordinario", disse poi di lei proprio Ernesto Palacio. "Per una cantante che interpreta Rossini – dice oggi lei – esibirsi al Rof significa acquisire un’esperienza inestimabile, ispirata dall’atmosfera creativa della città, ed è un riconoscimento della sua professionalità in questo stile". Oggi Maria Kataeva torna in scena con un concerto al Teatro Sperimentale (ore 15.30). Il mezzosoprano interpreterà, con Marco Mencoboni alla testa della Filarmonica Gioachino Rossini, brani di Rossini, Bellini, Mozart, Bizet, Giménez, Luna.

"Sono felice di essere tornata a Pesaro – racconta tra una prova e l’altra – sta già diventando una splendida tradizione estiva. Il concerto contiene arie dei miei ruoli preferiti, l’idea è quella di mostrare al massimo le possibilità della mia voce e la diversità del repertorio: dai ruoli maschili di Mozart e Bellini, Cenerentola di Rossini a Carmen. Ma il clou del programma saranno le zarzuelas: porterò sul palco elementi di flamenco e suonerò io stessa le nacchere. Questa doveva essere una sorpresa...".

Siberiana dall’animo iberico, a maggior ragione dopo che il riconoscimento più significativo in questo senso le è arrivato da Placido Domingo, con il quale ha duettato spesso: "Sì – racconta Maria Kataeva – a lui e a sua moglie Marta è piaciuta così tanto la mia esecuzione della Zarzuela spagnola al concorso Operalia che hanno detto che avrei potuto insegnare questo genere ai cantanti spagnoli! Adesso la zarzuela è la mia passione, la mia ciliegina sulla torta che adorna i miei concerti. Sono molto orgogliosa di poter esibirmi sul palco con Placido Domingo. Nei concerti con lui sono riuscito ad esibirmi per la prima volta in Russia, debuttando al Teatro Bolshoi e Mariinsky. Non posso dimenticare il nostro concerto di marzo della Zarzuela a Parigi, che è stato semplicemente uno dei miei successi più importanti nell’ultimo anno. A proposito dell’ultimo anno, insieme al mio debutto nel 2022 a Pesaro, sono altrettanto orgogliosa delle anteprime di successo della scorsa stagione come Carmen ad Amburgo e The Maid of Orleans a Düsseldorf".

E, salvo sorprese, il legame con Pesaro non si interromperà proprio nell’anno della Capitale della cultura: "Sarò felice di tornare a Pesaro la prossima estate – annuncia Maria Kataeva – per cantare uno dei miei ruoli preferiti".

Roberto Fiaccarini