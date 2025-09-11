Maria ’La Fizza’ regina del podcast

Riconoscimento nazionale per Maria 'La Fizza' (foto), la podcaster della porta accanto, come lei stessa ama definirsi. La mamma pesarese si è classificata seconda alla prima edizione del talent show 'Pod’s Got Genius', dedicato alle voci più originali e creative del podcasting italiano. Un’avventura lunga dieci mesi, fatta di sfide mensili, che ha visto i concorrenti misurarsi con creatività, scrittura, incisione, tecniche di montaggio, nomination e capacità di affascinare i fan e convincere le giurie esterne. Prove di versatilità e ingegno, supportate dal calore di una community cresciuta di episodio in episodio.

Maria Cangiano, alias La Fizza, è salita sul podio guadagnandosi l’argento, frutto del combinato disposto tra i voti del pubblico e di una giuria qualificata. Cangiano, pesarese d’adozione, è autrice di un programma in cui, con ironia e creatività, racconta giorno per giorno nient’altro che la vita vera, "fatta di alti e di bassi – dice –, di insicurezza, di crescita personale, di relazioni, di psicologia, di social, di genitorialità, dell’esperienza di avere un figlio autistico, di amicizia e di podcast, in chiave leggera e ironica". Autrice di una serie dal titolo "Sorriso sospeso", ha sfidato 12 podcaster indipendenti in una competizione sonora senza esclusione di colpi. Ed ora Maria, che ha 45 anni e lavora nell’ambito della disabilità, come educatrice a Casa Marcellina, ma anche come podcast coach, è già pronta alla seconda edizione. Obiettivo, neanche a dirlo, sarà l’oro.