’Maria Risorta’ fatta dagli studenti. Trenta di loro saranno sul palco

Quest’anno la "Maria Risorta" di Giulio Grimaldi risorge ancora una volta grazie ad un lavoro teatrale fatto dagli studenti dei Licei Nolfi-Apolloni e Torelli (su input dell’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini) che restituisce alla città tante storie femminili del passato che hanno lasciato le loro impronte nel presente.

E’ infatti una giovane donna che sogna di diventare una istitutrice dei bambini dell’asilo Manfrini, la protagonista della commedia teatrale che andrà in scena sabato sera alle 21 al Teatro della Fortuna e che racconta del protagonismo delle donne della marineria a cavallo della seconda guerra mondiale, tra lavoro emancipazione e segregazione.

Protagonisti sono 42 studenti degli istituti scolastici di Fano e Pergola, 30 dei quali si esibiranno sul palco dopo aver svolto un lavoro di ricerca durato oltre un anno (e di cui si è avuto un piccolo assaggio la scorsa estate alla Darsena Borghese), mentre gli altri 12 quel palcoscenico l’hanno allestito con le proprie mani curando le scenografie sotto la guida del professor Giorgio Cassoni.

"Gran parte del lavoro della Fondazione Teatro - ha sottolineato nella conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri, la soprintendente Catia Amati - è rivolto alla formazione dei giovani e quello che viviamo in questi giorni con la residenza di allestimento di Maria Risorta è uno dei momenti più alti del Progetto Giovani".

La regìa è affidata ad Elena Tonelli, formatasi anche col progetto Teatro Scuola che da quasi tre decenni coinvolge gli studenti fanesi. "Per restituire le tante sfumature della storia della città raccontate nel romanzo di Grimaldi - sottolinea Tonelli - abbiamo usato tanti stili: dalla commedia al dramma passando per il teatro di figura con le sue marionette".

Qui si inseriscono la collaborazione artistica di Antonella Sabatini, di Giovanna Donini (che ha curato la preparazione musicale) e del Coro Canta che ti passa Spi Cgil. "Le donne c’erano, ci sono e ci saranno sempre", ha fatto notare la Cucchiarini che ha promosso il progetto, contestualmente alla trasformazione in museo dell’asilo Manfrini che è stato recentemente presentato, a conclusione della laboriosa operazione di trasferimento della proprietà dal Demanio.

Le professoresse Valentina Foschi ed Enza Patti in rappresentanza del Nolfi Apolloni e Maria Pia Frattini per il Torelli hanno invece focalizzato l’attenzione sull’importanza di questo percorso "molto impegnativo" per la formazione "civica" dei ragazzi "che uscendo dalla scuola e vivendo i luoghi della città, hanno modo di diventare sempre più cittadini consapevoli".

Informazioni e biglietti (posto unico 10 euro, ridotto a 5) Botteghino Teatro: 0721 800750.

Tiziana Petrelli