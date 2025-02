Maria Rosa Conti: "E’ l’uomo giusto per riconquistare le Marche. Ho chiesto il congresso regionale dei Verdi. Io non mi candiderò"

"Matteo Ricci è la scelta migliore se il campo largo progressista e democratico vorrà tornare a governare le Marche". Lo scrive in una lunga nota Maria Rosa Conti, assessora comunale (Alleanza Verdi Sinistra), entrata in giunta per la prima volta durante il secondo mandato di Ricci.

Conti elenca anche le priorità del programma: "La questione del Piano regionale dei rifiuti, perché dobbiamo pensare a chiudere il ciclo dei rifiuti secondo il modello di economia circolare ormai imprescindibile e necessario. Ma bisognerà anche seguire da vicino tutto l’iter di pianificazione per il governo del territorio marchigiano". Tornando al fronte politico, l’assessora annuncia di aver richiesto una riunione con i rappresentati nazionali di Europa Verde per un percorso unitario del nostro partito, per iniziare finalmente la fase congressuale regionale, che andava percorsa subito dopo il congresso nazionale che si è svolto il 30 novembre 2023, perchè in una regione che va alle urne in autunno bisogna che ci mettiamo in carreggiata; ma non solo, dobbiamo anche essere capaci di costruire anche a livello regionale l’alleanza con Sinistra Italiana. In tutto questo, pur dando la massima disponibilità a lavorare a questo progetto regionale, annuncio sin da adesso la mia rinuncia a candidarmi alle elezioni regionali – la conclusione – in quanto incompatibile con il lavoro che svolgo e intendo continuare a svolgere per la mia città nei prossimi anni, con l’amministrazione comunale che mi ha scelto".