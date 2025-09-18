Mariani, il talento fatto in casa: "La Vis c’è e crescerà ancora"

La storia del centrocampista Edoardo Mariani è quella di un gioiello pesarese classe 2008 ambito già da tanti club di A che la Vis, grazie ad un rinnovo fino al 2028 firmato pochi giorni fa, sta cercando in tutti i modi di tenersi stretto. Stellone dopo averlo fatto esordire sul finale della scorsa annata in questa stagione ci punta tanto.

Mariani, come procede la preparazione della gara contro la Pianese?

"In vista del match di sabato in questi giorni stiamo come sempre cercando di dare il nostro meglio così da arrivare all’appuntamento del Benelli (alle ore 15 ndr) il più pronti possibile".

Valutazione di questo avvio stagionale?

"Siamo in crescita dopo un inizio un po’ sottotono anche a causa delle fatiche ereditate dalla scorsa stagione. Dando sempre tutto noi stessi sono sicuro che con il tempo i risultati arriveranno. L’obiettivo primario resta quello della salvezza ma una volta raggiunta non ci accontenteremo. Personalmente non posso che ringraziare società e mister per la fiducia che hanno sempre riposto in me. Oltre a farmi esordire l’anno scorso, in questa stagione mi hanno dato l’opportunità per confermarmi. Sono molto soddisfatto dello spazio che mi è stato concesso sia nella gara di Pineto che nell’ultima contro il Livorno".

La Vis è sempre stata una passione di famiglia?

"Sì, insieme alla mia famiglia infatti l’ho sempre seguita e a partire dall’Under 15 ho avuto l’opportunità di iniziarne insieme il percorso. Sono molto grato alla società per avermi permesso di intraprendere, quest’anno, la terza stagione in biancorosso".

Qual’è stato l’anno della svolta?

"Nel 2023 pur essendo in Under 16 sono stato subito aggregato alla squadra Under 17 e a fine stagione ho esordito anche con la Primavera. In quell’anno ho avuto l’opportunità di svolgere anche i miei primi allenamenti con la prima squadra".

Calcio e studio: cosa le dicono a scuola?

"Sto frequentando la quarta superiore del Liceo Linguistico e con i miei compagni di classe ho un ottimo rapporto. Qualcuno, infatti, riempiendomi di complimenti, si informa sia sul mio andamento che su quello collettivo. Quando riescono mi vengono anche a vedere".

Hai qualche altra passione oltre al calcio?

"Mi piace viaggiare e sono anche appassionato a tanti altri sport. Il calcio tuttavia è quello a cui dedico più tempo e quello a cui sono più affezionato.

Idoli?

"Pur essendosi già ritirato, il mio calciatore preferito resta Thiago Alcantara, un centrocampista".

Verso la sfida con la Pianese. Da oggi fino a sabato alle 15.45 i biglietti sono disponibili su Vivaticket e su tutti i punti vendita abilitati.

Lorenzo Mazzanti