Mariani lascia il Consiglio. Al suo posto c’è Manenti

Passaggio di testimone lunedì prossimo in Consiglio comunale: Stefano Mariani, avvocato, consigliere di maggioranza, eletto con i voti della lista civica il Faro si è dimesso dalla carica per “ragioni personali“. A subentrargli per il rush finale di una legislatura praticamente al termine sarà Davide Manenti, già presidente del Parco San Bartolo e consigliere comunale con Ricci sindaco dal 2014 al 2019.

Avvocato Mariani perché questo passo indietro?

"Sono stretto, per almeno i prossimi mesi, da assolute priorità familiari. Per i detrattori dell’impegno in politica posso smentire poi che si tratti di un’attività all’acqua di rose: l’attività da consigliere è invece impegnativa per chiunque voglia fare bene; l’amministrazione comunale è estremamente complessa. Se uniamo a questo aspetto la necessità di portare avanti la mia professione di avvocato, credo di aver completato il quadro".

Come Davide Manenti anche lei è stato presidente del Parco San Bartolo. Di quali temi ha parlato con Manenti?

"Nel quartiere 6 non c’è solo da valorizzare il Parco, ma anche risolvere la questione della sicurezza generata da un territorio attraversato dalla statale 16".

La rotatoria di Fiorenzuola non è stata sufficiente ...

"E’ stata una opera importante, in grado di impattare su un tratto dove resta il tema degli attraversamenti da garantire ciclisti e pedoni. Così come va messo in sicurezza l’accesso a Colombarone".

Quale priorità per il Parco?

"Sicuramente deve smettere di essere il teatro di agoni politici. Così come non deve diventare un parco divertimenti, ma deve conservare ed esprimere a pieno il valore naturalistico. La domanda giusta da porre è quale sia il migliore strumento di promozione...".

Quale secondo lei?

"Intanto riaprire gli accessi al mare: la strada che collega la spiaggia di Fiorenzuola di Focara va riprisitinata nella sua funzione. Il milione di euro impegnato dalla Regione e gli altri 470mila euro vinti dal Comune devono essere messi a terra: la strada del mare va recuperata".

Quale altro accesso secondo lei?

"Strada del Faro che collega Casteldimezzo alla spiaggia merita un investimento così come lo merita l’accesso al mare da Santa Marina Alta. Riattivare questi percorsi permetterà di garantire una corretta fruizione delle risorse naturali".

E’ vero che avete ipotizzato di ampliare l’area del Parco?

"Non supera i 650 ettari: si potrebbe ampliarlo pensando ad un’area protetta marina. Si potrebbe approfondire l’impatto, dalla tutela della biodiversità all’azione degli operatori economici in senso lato, non soltanto in chiave turistica".

E’ tra le ipotesi rendere la spiaggia di Fiorenzuola a pagamento?

"Non l’abbiamo escluso dai ragionamenti: sarebbe una forma di tutela per una realtà dalle limitate dimensioni. E’ opportuno fare un numero chiuso o limitare gli accessi con un biglietto: è inutile lasciare che arrivino 2mila persone se l’ambiente ne può sostenere 800".

Un suo pallino è stato sempre quello di dare autonomia economica al Parco.

"Vero. Se trasformassimo il Parco in area Gal questo darebbe un accesso diretto ai fondi europei; non bisognerebbe passare per la Regione e si potrebbe progettare tra pubblico privato".

Solidea Vitali Rosati