Maricla Muci: "Su Senologia servono risposte rapide e chiare"

Maricla Muci, cittadina di Urbino, membro della segreteria Pd e già professionista della sanità, interviene sul caso ospedale con una lettera. "Tutti i giorni si parla dei problemi di primaria importanza che riguardano la salute e le difficoltà che affrontano i cittadini spesso senza risposte e gli operatori della sanità, sempre in prima linea che lavorano con serietà, professionalità e impegno pur tra mille difficoltà. Da tempo siamo in attesa dell’atto aziendale della sanità provinciale, strumento fondamentale per comprendere come funzionerà la sanità in questa provincia e di conoscere quale sarà la programmazione dei reparti e servizi ospedalieri e territoriali a Urbino, e soprattutto siano stanziate le risorse economiche indispensabili. Oltre ai problemi sempre più gravi delle liste di attesa, carenza e precarietà di personale, la riduzione drastica di acquisti di materiale dovuta ai tagli della spesa sanitaria che nell’ultimo trimestre 2023 ha determinato la riduzione di tante attività; in particolare vorrei evidenziare un problema a mio parere molto importante perché tocca da vicino le donne e le rispettive famiglie di Urbino e del territorio. Con il nuovo anno sono completamente sospese le sedute di interventi dei tumori alla mammella, vengono trattati solo i casi a bassa complessità, spesso in anestesia locale. Ricomincia un film già visto nel 2023 quando le donne affette da tumore alla mammella hanno avuto la possibilità di essere operate a Urbino solo 5 mesi su 12 (gennaio, febbraio, ottobre, novembre dicembre) e negli altri periodi? O sono andate all’ospedale di Fano, che oberato da un numero maggiore di richieste non sempre ha potuto garantire i tempi rapidi previsti per aggredire una patologia così grave che colpisce sempre più donne e sempre più giovani, oppure si sono rivolte ad altri centri anche fuori regione. Presso l’ospedale di Urbino abbiamo un servizio di eccellenza come la senologia con grandi professionalità, esperienze, tecnologie avanzate di diagnostica e terapia oncologica, questo grazie alle recenti acquisizioni fatti anche a seguito di una vera ondata di donazioni e solidarietà In questo contesto la terapia chirurgica non può essere un’ altalena che va e viene, dev’essere garantita continuità a Urbino come a Fano. Si devono dare risposte rapide e certe a tutte quelle donne e ragazze affette da tumore, una diagnosi terribile che getta la donna in uno stato di profonda sofferenza e ogni giorno di attesa e ritardo diventa un incubo pericoloso credo sia indispensabile trovare al più presto la soluzione a questo problema, va garantita continuità e certezza perché non si può andare avanti in questo modo: gli interventi chirurgici dei tumori alla mammella devono essere ripresi subito e con continuità senza se e senza ma. Non può essere frutto di contrattazione economica I tumori non aspettano gli umori di qualcuno e le donne devono avere risposte rapide e certe".