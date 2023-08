Marina e il sogno spezzato per i suoi 40 anni "Enrico voleva chiederle di sposarlo alla festa"

di Tiziana Petrelli

Ieri sarebbe dovuta essere la giornata della felicità più grande per la famiglia Luzi. Da mesi infatti, in casa stavano organizzando una festa a sorpresa per i 40 anni di Marina ben sapendo che durante i festeggiamenti il fidanzato Enrico l’avrebbe chiesta in moglie. Lo sapevano tutti, tranne Marina. E invece ieri tutti gli invitati a quella festa si sono ritrovati in chiesa a Fossombrone, non per festeggiare ma per piangere e ricordare quella mamma di neanche 40 anni uccisa lo scorso 25 luglio a Fossombrone dal cognato Andrea Marchionni. Poche ore prima, la famiglia, aveva voluto invitare tutti a quell’appuntamento, ringraziando quanti - conosciuti e non - in queste tre terribili settimane, hanno fatto arrivare loro anche un piccolo segno di vicinanza.

"A nome mio, di mia madre Franca e di mio cognato Enrico - ha scritto la sorella Milena Luzi su Facebook - desideriamo ringraziare nuovamente di cuore tutti coloro che ci sono vicini in questo momento terribile. Ieri (venerdì per chi legge, ndr) Don Steven (il parroco di tutta la comunità di Fossombrone, scossa dall’accaduto, ndr), a cui siamo grati per averci aiutati e supportati e che per l’ennesima volta ha confermato la grazia, la delicatezza e l’empatia che lo contraddistinguono e che lo rendono una persona speciale e capace di donare grande supporto morale, ha consegnato alla nostra famiglia il ricavato della raccolta organizzata per la nostra piccola Nicole", la bimba di due anni a cui lo zio in una torrida mattina di luglio ha strappato la madre, senza un motivo reale, se non i fantasmi della sua mente.

"Un nostro grato pensiero va a ciascuno di voi - prosegue Milena, a nome di tutti -, che ha aiutato con una donazione la nostra piccola. Avete fatto tanto per lei e per noi. Ringraziamo di cuore Daniela, la bocciofila Oikos Fossombrone e tutte le persone che si sono organizzate per realizzare queste iniziative (Se non ho citato qualcuno mi scuso di cuore ma siete davvero tutti compresi!). Sono certa che Nicole se potesse vi abbraccerebbe uno ad uno, e vi assicuro che i suoi abbracci sono i migliori del mondo".

Poche righe scritte con estrema delicatezza, che per questo stringono ancora di più il cuore, al pensiero di una felicità (il coronamento del sogno di sposarsi) inseguita per quasi 40 anni da Marina, che le è stato impedito di assaporare. "Oggi (ieri per chi legge ndr) Marina avrebbe compiuto 40 anni - conclude la sorella -, e in questo giorno che avrebbe dovuto essere di grande gioia e si è invece trasformato in un giorno di profondo dolore, desideriamo ricordarla con una messa in suo ricordo. Per chi volesse stringersi a noi, alle 21 ci ritroveremo presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone. Ancora grazie, di tutto. Milena, Franca, Enrico e Nicole".