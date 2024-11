Marina, uccisa in casa dal cognato. “Combattiamo la violenza ma non con le frasi vuote”

Fossombrone (Pesaro), 25 novembre 2024 – L’abito da sposa l’aveva scelto una settimana prima di quel maledetto 25 luglio dello scorso anno. Marina Luzi, 39 anni, madre di una bambina di due, sognava come nelle favole di indossare quell’abito da principessa, con il corpetto aderente e la gonna ampia e impreziosita dai ricami, che aveva visto in un negozio del corso di Fossombrone, e sposarsi col suo compagno Enrico. Un sogno che non ha potuto realizzare, perché è stata ammazzata a sangue freddo e senza un perché, con un colpo di pistola alla testa, dal cognato, Andrea Marchionni, 47 anni, che viveva nell’appartamento di sopra, ora rinchiuso in una struttura per malati psichiatrici. La sua amica di sempre, Sara Vagni, docente di religione, il giorno della tragedia l’aveva chiamata come faceva sempre, per chiederle cos’era successo, visto che in paese si era sparsa la voce della tragedia. Non avrebbe mai immaginato che la vittima fosse proprio la sua più cara amica, che chiamava simpaticamente “patata”. Qualche mese dopo, le ha dedicato la sua tesi di laurea, descrivendola nella figura di madre, quale esempio di amorevolezza e dedizione.

“Marina metteva l’amore al primo posto – racconta la madre, Franca Gelsomini – e ha sempre sognato di formare una famiglia e avere dei figli. La nascita della sua bimba è stato l’evento più importante della sua vita”. Da appassionata di storie romantiche, Marina non si perdeva una puntata delle serie televisive statunitensi. Era talmente coinvolta che aveva imparato benissimo l’inglese, per guardare sui canali satellitari le puntate non ancora programmate in Italia. E la sorella Milena non poteva farle una sorpresa più gradita, quando le ha mostrato un biglietto aereo per gli Stati Uniti, dove avrebbero partecipato a un matrimonio di un’amica, che si era trasferita in Pennsylvania.

“Mia sorella guardava i grattacieli di New York incantata – ricorda Milena Luzi – come se fosse Alice nel paese delle meraviglie. E’ stato uno dei momenti più felici che abbiamo trascorso insieme. Lei aveva la capacità di stupirsi e vivere le esperienze con grande entusiasmo, come se fosse una bambina”. Dopo il diploma da geometra, Marina aveva conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche ed ha lavorato come impiegata in un’azienda di progettazioni della zona. In seguito, aveva deciso di continuare gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrale. “Mia sorella – aggiunge Milena Luzi – aveva in cantiere tanti progetti e amava la vita, che affrontava con serenità, sempre con un sorriso disarmante, che l’aiutava a superare qualsiasi problema…”.

E poi c’è il ricordo dell’amica Graziella: “Per me lei era la mia persona. Come Meredith e Cristina. Eravamo diverse ma ci completavamo. Mi capiva sempre al volo e spesso mi capiva ancora prima di me stessa. A volte andavo in crisi e vedevo “annebbiato”.. lei non solo se ne accorgeva ma sapeva anche come tirarmene fuori. E la cosa più bella è che trovava le parole alle mie emozioni e sensazioni Come se io le provassi e lei le spiegasse. Era unica”.️

A un anno dalla scomparsa, come auspicano i familiari di Marina, si deve trasformare il dolore in ardente anelito alla cessazione della violenza sulle donne: “Al primo segnale di manifestazioni di aggressività – dicono Milena Luzi e Franca Gelsomini – la cosa migliore da fare è parlarne. A scuola molto si sta facendo, ma non basta. Si deve cambiare mentalità, modo di agire. Gli uomini avrebbero bisogno di essere educati al rispetto delle donne. Affinché il sacrificio di Marina non sia uno tra i tanti, dobbiamo farci delle domande, chiederci se stiamo facendo abbastanza, nella quotidianità delle nostre vite, oltre alla retorica e le frasi di circostanza”.