Marineria, il museo all’ex Manfrini Intanto lo Scimitar torna in acqua

di Anna Marchetti

"Siamo contenti se il museo di Pesaro Washington Patrignani dedicherà attenzione alla marineria fanese, per noi è solo pubblicità, ma la storia di Fano si racconterà attraverso l’ecomuseo diffuso della marineria che stiamo costruendo". L’assessore al Turismo Etienn Lucarelli prende atto della decisione di Spi-Cgil di lasciare in custodia al museo della marineria pesarese il materiale raccolto sui lavoratori del mare di Fano, ma ricorda che il progetto fanese sta andando avanti. A rassicurare i portolotti che le loro storie non finiranno mai a Pesaro è Sauro Berluti, presidente dell’associazione Il Ridosso: "Noi abbiamo iniziato a raccogliere testimonianze sulla marineria fanese dal 1999, gran parte del materiale utilizzato per realizzare PescAmare è stato messo a disposizione dalla nostra associazione". Registrazioni, testi e fotografie che Il Ridosso donerà al Comune quando sarà pronto il museo della marineria nell’ex asilo Manfrini.

La struttura di due piani, per un totale di 900 metri quadrati, è ancora di proprietà del Demanio, ma alla fine di un iter già in fase avanzata, dovrebbe passare al Comune, a titolo gratuito (si pensa entro la fine dell’anno). Presupposto di tale trasferimento sono il progetto culturale, già condiviso con il Demanio, la riqualificazione della struttura e la capacità economica per realizzarla. A seguire questo complesso procedimento è l’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini, mentre il progetto di ristrutturazione è opera di un gruppo di professionisti coordinati dall’architetto Sergio D’Errico. Il piano terra dell’immobile sarà destinato al museo, mentre il primo piano diventerà una sala-auditorium di circa 100 posti, a servizio dell’istituzione museale e della città.

"Un progetto da 2 milioni di euro – spiega l’assessore Cucchiarini – che l’Amministrazione comunale finanzia con risorse proprie, derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare effettuate nel corso degli anni". Il museo Manfrini è una delle tappe del percorso del museo diffuso della marineria che prevede diversi luoghi, dallo scimitar alla videosfera, dallo Iat al Gugul, dai quadri al mercato ittico e alla Darsena Borghese. Tutto questo in dialogo con le associazioni e le realtà marinare fanesi per raccogliere dati e materiali.

Museo diffuso che sta già prendendo forma visto che da oggi è tornato in acqua di fronte allo Iat, lo Scimitar, l’imbarcazione che il Comune ha acquistato dalla Coomarpesca, tutelata dalla Soprintendenza per il suo valore di bene storico, grazie anche all’iniziativa dell’Istituto centrale per la valorizzazione del patrimonio immateriale del Ministero della Cultura. Si potrebbe tornare a bordo dello Scimitar già in occasione della prossima Festa del Mare, in programma il 6-7 agosto: per l’occasione l’Amministrazione comunale sta pensando di organizzare una mostra, in collaborazione con Il Ridosso.