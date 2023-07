Marineria: la storia fanese finisce nel museo a Pesaro

Le storie dei portolotti fanesi, che hanno contribuito a costruire il quartiere del porto, finiranno al museo della marineria Washington Patrignani di Pesaro. E lì che sarà custodito il materiale raccolto su iniziativa della Spi-Cgil: una ventina di interviste, tra ricordi e memorie di personaggi fanesi, di donne e uomini che hanno fatto la storia della marineria fanese, risultato di ore e ore di registrazioni, poi sintetizzate in un’ora e mezza di interviste. Per chi vorrà ascoltare quelle testimonianze, e non ha avuto l’occasione di partecipare all’incontro della scorsa settimana al centro civico di Gimarra, l’appuntamento è a Pesaro, domenica alle 18, al museo della marineria, di villa Molaroni, con "Voci e memorie della marineria di Fano": presenteranno Lilli Gargamelli di Spi-Cgil di Pesaro e Urbino, Tiziana Gasperini coordinatrice del coro "Canta che ti passa" e Giuliano Giampaoli del "progetto memoria".

"Si tratta di un lavoro – scrivono dal museo pesarese – impegnativo e importante messo a punto a Fano con la raccolta di fonti orali plurime che danno materia alla concretizzazione dell’Ecomuseo, mirato alla riscoperta, conservazione e divulgazione di saperi, sapori, comportamenti, strumenti e voci della cultura marinara e dell’identità marittima di Fano". Con l’occasione sarà presentato il libro di Franca Del Pozzo, "Il mondo marinaro a Fano: 1900-1950", realizzato con la collaborazione degli studenti dell’istituto Battisti. Lavoro presentato nel 2006 in occasione del concorso "Memoria e lavoro", bandito per celebrare il centenario della Cgil, e al quale il sindacato ha fatto riferimento "per raccogliere e organizzare – fa presente Giampaoli – le interviste ai protagonisti e ai testimoni della vita e del lavoro nel porto di Fano".

Un’altra ricerca che la Spi-Cgil in questi anni ha contribuito a valorizzare è stata condotta da Luciana Agostinelli e Marinella Leonardi sull’asilo del porto. "Scoprire che 150 anni fa – commentano i sindacalisti – nasceva a Fano, proprio al porto, un asilo aperto anche ai più poveri, è un aiuto potente per giudicare criticamente la scuola e il welfare attuali". All’impegno della Spi-Cgil si deve anche il coro "Canta che ti passa" con un ampio repertorio di canzoni sul mare, che vanno da Guccini ai canti tradizionali di ogni parte d’Italia. Il coro si esibirà domenica pomeriggio, sempre al museo della marineria di Pesaro. Indubbiamente una bella iniziativa, ma viene da chiedersi come mai il Comune di Fano non l’abbia fatta sua ’regalandola’ a Pesaro.

