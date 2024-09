Mario Bruscolini scomparso a Pesaro, indossa cappello, pile blu e ombrello fucsia. L’appello: “Chi l’ha visto?”

Pesaro, 18 settembre 2024 – Ore di apprensione per la scomparsa di un 89enne che questa mattina si è allontanato dalla propria abitazione in strada sotto le Selve senza farvi più ritorno. I familiari hanno fatto denuncia in Questura e le ricerche si sono immediatamente diramate in tutta la città.

L’uomo si chiama Mario Bruscolini, 89 anni, nato a Urbino. Si è allontanato questa mattina a piedi dicendo di volersi recare in via Solferino al bar del figlio. E’ probabile che abbia perso l'orientamento, l’uomo soffre anche di problemi di udito. Quando si è allontanato dalla propria abitazione Mario indossava un cappello, un pile di colore blu e portava con sé un ombrello fucsia. Sono in corso le ricerche da parte della polizia che si concentrano, in particolare, nel centro cittadino. La questura ha diramato un avviso a tutti i cittadini: chiunque lo avvisti può rivolgersi alle forze dell’ordine.