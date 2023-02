Mario e Vanessa, un amore preso alla lettera

Si dice spesso che "il luogo di lavoro è come una seconda casa": la storia di Mario Passetti e Vanessa Manarin ne è la conferma. Un amore nato inizialmente a Roma, tra bollette e raccomandate, per due postini ora residenti a Frontone. Vanessa entra in Poste Italiane come portalettere nel 2000, quando Mario era già in servizio da qualche anno. Lei è alle prime armi, piccolina e minuta e, ricorda Mario, "anche il motorino pareva grande per lei".

"I primi giorni ero davvero in difficoltà - racconta Vanessa -, smistare la posta nel casellario non era semplice, idem trasportare tutta la corrispondenza. Per fortuna che c’era il collega Mario, presente nei momenti giusti, che mi dava una mano. Ora, con il senno di poi, mi viene da pensare: era sempre attaccato a me, certo che si accorgeva se avevo bisogno di aiuto". La scintilla scocca una mattina durante il giro delle consegne. Mario, quella giornata, era l’anno 2000, la ricorda benissimo: "Quella mattina avevo già finito quasi tutti i miei giri, quando, passando per una stradina, ho visto Vanessa seduta sul marciapiede che piangeva disperata. Pensavo si fosse fatta male e sono corso subito da lei. Mi disse che era così angosciata perché non riusciva a portare a termine il suo giro". "Adesso mi viene quasi da ridere - dice Vanessa -, ma in quel momento ero così presa dallo sconforto che ho fermato il motorino, sono scesa e, forse non sarei più risalita se Mario non si fosse fermato. Mi ha fatto una carezza e detto che avrebbe finito le consegne al posto mio. Da lì è nato tutto". Una relazione quasi vista un po’ gelosamente dai colleghi romani, ma poi capovolta dopo il trasferimento nella provincia nostrana: "Qui la qualità della vita è migliore, come anche i colleghi per fortuna" dicono. Vivono a Frontone e tutte le mattine vanno al lavoro insieme, stessa auto e stessi turni, lei portalettere di Fossombrone e Acqualagna, lui di Cagli. "Secondo uno dei miei film preferiti, ’Closer’ - commenta Vanessa -, "l’amore è un incidente". Una volta, effettivamente, a Mario l’ho tamponato. Più amore di così".

Alessio Zaffini