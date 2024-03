Mario Logli e Paolo Volponi, un legame da veri fratelli urbinati

Mario Logli e Paolo Volponi erano molto amici. Il titolo della mostra “Gli Invasori“, è stato dato da lui, dallo scrittore. Il legame con Urbino li univa, ma anche la reciproca stima e l’affetto. Andavano insieme "per quadri antichi" soprattutto dagli antiquari dell’Emilia e la passione venne trasmessa anche a Mario che quando lavorò per Finarte non si faceva dare soldi ma quadri. Certo che lui ne doveva dare qualcuno in più dei suoi!

Non riuscii mai a dare del tu a Paolo Volponi nonostante l’amicizia e familiarità con Mario. Per me rimaneva il grande scrittore che i miei studenti conoscevano attraverso i brani dei romanzi riportati nelle antologie e di cui io sentivo il grande valore culturale. Non riuscivo a superarlo. Forse era un mio limite. Grazie a questa conoscenza e amicizia accettò di venire nella mia scuola per un incontro con gli studenti. Erano gli anni ’70 e la contestazione era passata dall’Università agli Istituti Superiori. Io ero una giovanissima Prof che i colleghi più anziani avevano spinto ad accettare l’incarico nelle classi più alte. Non volevano andarci loro ed io così mi trovai con soli 10 anni di più ad avere a che fare con ragazzi della quinta classe da preparare per gli esami di maturità, tra cui il capo di “Lotta Continua“ e il capo del “Movimento Studentesco“ insieme.

Io sapevo ben poco di quel che stava succedendo e non condividevo l’esistenza delle bombe molotov insieme a quella dei libri, e i fatti che a Milano allora si vivevano sulla pelle, mentre il resto dell’Italia li vedeva in televisione, dalle cariche della polizia, ai gambizzamenti, alle morti dei giovani, mi facevano sentire fuori dal mondo, come vivessi in un incubo. Volponi venne nel mio Istituto in questo clima. Era curioso anche lui perché gli piacevano molto i giovani e credo che li ritenesse gli unici interlocutori interessanti. Gli adulti lo incuriosivano poco. L’interesse fu tale che mi chiese di incontrare, insieme a me, alcuni di quegli studenti. Così avvenne. Chiese loro di scrivere quello che volevano. Per quei ragazzi fu un’esperienza incredibile, non scolastica, ma molto più vera e personale che rimase soprattutto un rapporto tra gli studenti e lo scrittore.

L’evento fece alzare di molto le mie “quotazioni“ sia tra i miei colleghi di sinistra che tra quelli di destra. Credo che lo stesso Volponi non riuscisse a capire come io potessi tenere testa a quei ragazzi con la mia inesperienza, la mia apoliticità, la mia giovinezza. Ho sempre sostenuto che qualche santo mi ha aiutato. Di pomeriggio spesso piangevo e studiavo per essere all’altezza. Come parlare di Leopardi e Manzoni il lunedì, quando il sabato a Milano c’erano stati morti e scontri con la Polizia?

Credo di aver fatto loro un po’ pena e in po’ tenerezza per il mio rigore e senso del dovere, diventati stima quando un giorno a proposito del fatto che si definissero extra-parlamentari, pur non sapendo cosa fosse il Parlamento, quali fossero le sue funzioni e come la sua esistenza rappresentasse la vera garanzia della democrazia, mi costrinsero a tenere una lezione sull’argomento che chiarì un po’ le idee ma non le cambiò. A volte penso a cosa facciano quei ragazzi oggi. Alcuni erano molto bravi, curiosi, amanti della cultura e so che alcuni hanno continuato all’Università nei rami dell’Ingegneria.

Per quel che riguarda invece Volponi e il mio senso di soggezione, mi rifacevo, invitando qualche volta tutta la famiglia a pranzo: Paolo, Giovina, Roberto, Caterina. Capivo che erano molto contenti, anche Giovina che coccolava Laura, la mia figlia minore allora piccolissima. Ricordo che Volponi guardando la tavola e in particolare la tovaglia diceva: "questa è del corredo?".

Per chi non lo sapesse nella nostra vecchia tradizione era un po’ la dote della sposa, ma lui pronunciava quella parola "corredo" assaporandola, come gli ricordasse qualcosa della sua famiglia d’origine, non certo della moglie, moderna, emancipata, intellettuale vera. Anche lei mi metteva soggezione e non sempre riuscivo a parlarle con disinvoltura. Ritornando ai viaggi di Volponi e Mario presso gli antiquari, so che comunque si divertivano; ricordo che Mario mi diceva che durante il tragitto recitavano poesie e rime inventate da loro forse più goliardiche che liriche, e credo che solo un Belli o un Porta, potessero superarli perché molto era detto sicuramente in dialetto Urbinate.

Quest’anno il destino ha voluto che a Pesaro Mario e a Urbino Volponi fossero ricordati ed entrambe le città hanno in modo diverso un significato profondo e autentico. Logli e Volponi sono state persone per le quali le radici hanno avuto una grande importanza. Pur avendo entrambi avuto la esperienza di Milano, della industrializzazione, dell’alienazione, della negligenza per la bellezza, del pericolo per la salute del Pianeta, hanno saputo comunicarci la necessità di essere presenti a noi stessi, di essere responsabili di quel che facciamo, e di contribuire a capirci reciprocamente di più e a comunicare quei valori per i quali vale la pena vivere. Li ricorderemo sempre.

* insegnante in pensione

e moglie di Mario Logli