Marito insulta sui social il legale della moglie

Ha insultato l’avvocato della ex moglie che ha conosciuto in fase di separazione.Per questo, un di 58 anni è finito sotto processo per diffamazione aggravata. Era stata una separazione molto conflittuale tra due coniugi, una guerra dei Roses senza esclusione di colpi. Ma il marito, oltre a prendersela con la moglie, ha messo nel mirino sui social anche il legale che la difende. "Mezza avvocatucola di quartiere, conosciuta più per i suoi dolci e sereni metodi" e ancora: "l’intelligente avvocato se non lavora come mantiene i figli!" i post contro la toga che compaiono su diversi profili riconducibili al 58enne. Uno di questi account, viene registrato con il nome di Simon Le Bon, il celebre cantante dei Duran Duran. E da quei profili, avrebbe fatto partire quelle bordate offensive. L’avvocato, una 50enne pesarese, decide di denunciarlo. E lui finisce a processo per diffamazione aggravata, difeso dall’avvocato Paolo Biancofiore. Il legale si è costituita parte civile, difesa dall’avvocato Elisa Parini Bartolucci. Ieri, sul banco dei testimoni sono salite la ex moglie e cliente della vittima e un’amica di lei. La prima ha confermato le offese lanciate sul web contro la sua legale. E così la sua amica. Nei suo attacchi social, l’imputato sarebbe arrivato anche a fare allusioni sulla sfera intima della ex moglie e dell’avvocato. "Vanno a fare sempre gli aperitivi e chissà cos’altro". Post al veleno, lanciati sul web da più profili, anche 12, secondo il racconto della ex, che sarebbero stati letti da tanti amici e conoscenti. Processo aggiornato per l’ascolto di altri testimoni.

e.ros.