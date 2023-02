Marito punta il coltello contro la moglie "Cucini da schifo". Condannato a 2 anni e 2 mesi

Non gradisce il cibo preparato dalla moglie e le punta un coltello al fianco mentre lei lava in piatti, l’afferra per i capelli, la prende a pugni in faccia e, per finire, la colpisce con un bollitore in testa. Ma a fare le spese di quei minuti di folle violenza è stata anche una delle tre figlie della coppia, che, intervenuta per provare a calmare il padre, per tutta risposta si è presa anche lei una gragnuola di botte. A processo per maltrattamenti, lesioni e violazione del divieto di avvicinamento è finito un marocchino di 54 anni, residente a Terre Roveresche. E ieri l’imputato è stato condannato dal giudice Antonella Marrone a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Stessa pena chiesta dal pm Marino Cerioni. Il difensore, l’avvocato Massimiliano Tonucci, è pronto a fare appello. "Il mio assistito è caduto da un’impalcatura ed è stato in coma. C’è una perizia disposta dal Tribunale che dice che la sua capacità di intendere e di volere era grandemente scemata quando ha commesso gli atti".

e. ros.