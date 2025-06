Marky Ramone, una star diretta ad Apecchio

di Leonardo Damen

"Hey ho, let’s go!" è il celebre grido punk che accompagnerà l’edizione 2025 di Big Bell Sounds, il festival che dal 20 al 22 giugno porterà ad Apecchio un’icona della cultura alternativa mondiale: Marky Ramone, batterista dei Ramones e membro della Rock and Roll Hall of Fame. Il musicista sarà l’ospite principale di un weekend che unisce musica, energia e arte underground, trasformando il borgo in una grande arena a cielo aperto. Oltre a essere protagonista di un dj set sabato sera, Ramone sarà anche al centro della mostra Marky Goes Mental, ospitata a Palazzo Ubaldini.

Un progetto curato da Rebel House che raccoglie suoi disegni realizzati nella pausa dai concerti durante il lockdown, animati grazie alla realtà aumentata. "Con l’app NotAway sarà possibile vedere le opere prendere vita, ascoltando frammenti della sua carriera", spiega il produttore Mattia Priori. Il festival è nato dalla volontà di Mirco Donini e Luca Morganti, oggi gestori del Circolo Arci Apecchio.

"Da ragazzini ascoltavamo Ramones, Meganoidi, Prozac+ – raccontano – portarli oggi qui è come chiudere un cerchio". Il Comune di Apecchio e Arci provinciale sostengono l’evento, inserito nel circuito nazionale della Festa della Musica del 21 giugno. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il consigliere comunale Alberto Berliocchi: "Due ragazzi con una sensibilità e una voglia di fare non indifferenti. Portare qui un personaggio del genere è un motivo di grande orgoglio, a maggiore ragione se fatto da due giovani attivi e del posto. Riempie il cuore. Nei piccoli centri – aggiunge – non è facile organizzare eventi di questo tipo. Per questo, avventure così meritano tutto il sostegno possibile".

Il programma si apre venerdì 20 alle 19.30 con la band locale Giantrabbit, seguiti dalla voce di Alteria, rocker milanese già spalla di Aerosmith e Red Hot Chili Peppers. Poi l’elettronica futuristica del progetto Thek e il dj set di Paolaccio. Sabato 21 l’apertura della mostra alle 11, seguita alle 18 dal talk tra Marky Ramone e Leonardo Landi (The Fottutissimi). Dalle 19, live di Wardogs (tribute band ufficiale Ramones), Zen Hobo, The Fottutissimi e, a chiudere, il dj set dello stesso Marky. Domenica 22 il finale è affidato ai live di Fance, all’indie di LaPolveriera e all’atteso ritorno dei Meganoidi in formazione duo acustico. Tutto il centro storico farà da cornice al festival, tra birre artigianali e sapori locali.

I biglietti sono disponibili su liveticket.it