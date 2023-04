Marocco in Mtb, se l’Africa chiama 20 pesaresi

Si è conclusa la 1ª edizione del tour: "Marocco in mountain-Bike" organizzata dalla Mtb Pesaro Tour. In questa edizione il richiamo dell’Africa è stato forte per il gruppo dei 20 pesaresi (foto) trainato da Attilio Ginepro, titolare della Mtb Pesaro Tour, attività che si occupa del noleggio di Mtb, bici, e organizza escursioni in Italia e all’estero. Attilio è un esperto conoscitore dell’Africa, avendo partecipato a diversi Rally in moto come la Parigi-Dakar, il Rally dei Faraoni, il Rally di Tunisia e altri, e ha deciso di trasmettere questa sua passione. "Il Tour della durata di 7 giorni - racconta Ginepro - è partito da Demnate, cittadina circondata dalle montagne Aghry. Poi abbiamo proseguito fino a Ait Ainto e da lì, nel deserto, ci siamo fermati all’oasi di Skoura, a sud dell’Alto Atlante, per raggiungere il centro rurale di Afra ed infine il piccolo paradiso dell’oasi di Tizgui con le sue cascate. Questo percorso di 300 km, fatto in 5 tappe ci ha condotto attraverso catene montuose, salendo anche fino a 2800 metri lungo paesaggi innevati, per poi scendere verso sud, dove il tragitto ci ha regalato scenari bellissimi. Grazie ad un paio di deviazioni abbiamo visitato e alloggiato nella città di Quarzazate, sede di studi cinematografici utilizzati per vari film tra cui ’Il Gladiatore’ e ’Cleopatra’, e nell’indimenticabile città imperiale di Marrakech". Mtb Pesaro Tour ha in programma altre escursioni in Italia e all’estero. Luigi Diotalevi