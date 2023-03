Marongiu in concerto e mercatini per tutti

Oggi svariati appuntamenti per la Stradomenica pesarese.

Ma prima è da segnalare il concerto di “Riccardo Marongiu & Band“ previsto oggi alle ore 18. Non solo concerto, sarà un “talk e concerto“ nello Spazio Webo (ingresso libero) in via Gagarin 161.

Dalla mattina c’è invece il consueto appuntamento con il mercato cittadino dalle 8 alle 13 in piazzale Carducci e le vie limitrofe. Torna anche l’appuntamento mensile dedicato all’antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo. Il mercatino si snoderà tra piazza del Popolo, via Rossini, piazzale Collenuccio dalle 8,30 alle 19. Aperti i luoghi della cultura: Palazzo Mosca - Musei Civici; Museo nazionale Rossini, Casa Rossini (orario 10-13 15,30-18,30); Museo Archeologico Oliveriano (15,30-18,30); Area Archeologica di via dell’Abbondanza (10,30-12,3015,30-17,30); Museo della bicicletta a Palazzo Gradari (10-13, 16-19); Museo della Marineria Washington Patrignani in viale Pola (9-12,30).