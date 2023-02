Marotta diventa capitale del beach volley

Questo finesettimana Marotta è l’indiscussa capitale italiana del beach volley. La città balneare ospita, infatti, un doppio importante evento: una tappa del campionato nazionale di beach per club e il corso per ‘maestro’ di specialità. Quest’ultimo è iniziato venerdì al ‘Beacht Stadium’ di viale Europa, uno dei centri qualificati Fipav, e andrà avanti con lezioni pratiche fino a oggi. Sempre oggi, poi, la struttura marottese sarà teatro delle gare del campionato per club, sia maschile che femminile, che vedrà in gara alcuni dei migliori interpreti della disciplina dell’intero Stivale. Fra questi anche due coppie che vestono i colori del ‘Beach Stadium’: quella formata da Ingrosso e Cecchini, ex atleti della nazionale tricolore; e quella composta dai giovani Bellucci e Tarsi.

Le partite inizieranno alle 9 e proseguiranno per l’intera giornata, fino al tardo pomeriggio. Per assistervi l’ingresso è libero; motivo in più per non perdersi questa importante kermesse. Tornando al corso per ‘maestro’ di beach, va detto che nel percorso di formazione occupa il primo livello; poi con il passaggio successivo si diventa allenatore. Nelle vesti di insegnanti sono impegnati a Marotta due docenti di rilievo: Fabio Galli, responsabile Beach Volley in Federazione, esperto allenatore e importantissimo giocatore sia indoor che di beach, e Simone Di Tommaso, allenatore della coppia italiana Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, che si sta preparando per le Olimpiadi 2024. Tra i partecipanti, 16 aspiranti ‘maestri’ provenienti da diverse parti d’Italia. "Il beach volley – evidenzia Adriano Di Pinto, responsabile formazione Fipav e organizzatore del corso – nelle Marche ha sempre avuto un movimento importante ed è anche un passaggio fondamentale per la pallavolo indoor".

