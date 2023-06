Marotta e turismo, ponte in sordina "Una partenza non straordinaria"

E’ stato un ponte del 2 Giugno senza squilli per le strutture ricettive e balneari di Marotta e le prospettive fino a metà di questo mese non sono eccezionali, almeno da quanto emerge dal nostro parziale sondaggio. "Abbiamo aperto da circa 15 giorni – racconta Maria Mancini, titolare dell’hotel Florence – e devo dire che la partenza non è stata straordinaria; negli altri anni, tolti naturalmente quelli del covid, in questo periodo avevamo più gente. Quest’ultimo weekend, grazie al ponte del 2 Giugno abbiamo lavorato e stiamo lavorando abbastanza, con circa il 50, 60% delle nostre 41 camere occupate, ma già da domani le presenze caleranno e le prenotazioni da qui a metà mese non sono molte. Consideri – aggiunge – che in certe stagioni dal 15 giugno eravamo quasi al completo, mentre quest’anno, se non ci sarà un’inversione di tendenza, sarà difficile raggiungere certi risultati. E’ anche vero – conclude – che ormai dobbiamo fare i conti con una modalità diversa di andare in vacanza e di fare vacanza, con molti clienti che decidono all’ultimo minuto e optano per soggiorni più brevi".

Sulla stessa lunghezza d’onda, le valutazioni di Moreno Ragnetti del Biancaneve Wellness Spa Hotel: "Siamo andati meglio nel ponte del Primo Maggio che in questo. Delle nostre 16 camere, per il weekend-lungo della Festa dei Lavoratori ne abbiamo riempite 14, invece stavolta ci siamo fermati a 7, meno della metà. I nostri clienti sono principalmente di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, mentre di umbri, da quando è stata ultimata, ormai da diversi anni, la Foligno-Civitanova Marche se ne vedono assai pochi. Per quanto riguarda le prenotazioni per le prossime settimane, l’impressione è che andremo a rilento fino al 15 giugno, poi ci sarà un po’ più di vivacità". Analisi, quelle dei due albergatori, che trovano riscontro anche nelle parole di Cesare Rossi, titolare dello stabilimento ‘Alberto e Cesare’ e presidente dell’Associazione Bagnini: "La nostra struttura, così come gran parte delle 17 complessivamente presenti qui a Marotta, in questo ponte ha lavorato sotto al 50%. Il movimento che abbiamo è principalmente locale, incrementato in parte da coloro che possiedono in questa città la seconda casa, usata per le vacanze e per i fine settimana. Da una parte l’incertezza del meteo e dall’altra, forse, la terribile alluvione che ha colpito la Romagna, ritengo che abbiano tenuto lontane tante persone".

Sandro Franceschetti